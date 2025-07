Amicobus, rafforzato il servizio per persone anziane e disabili 

Si prenota, il mezzo arriva sotto casa e (per il Poetto) con un’assistente a bordo. Il bus del Ctm è davvero un amico delle persone anziane o con disabilità. Anche per chi d’estate deve andare al Poetto. Fino a domenica 7 settembre il servizio, infatti, è esteso anche nei fine settimana (sabato dalle 14 alle 20 e domenica dalle 8 alle 20) con una programmazione speciale dedicata alla mobilità verso il litorale, per garantire inclusione e accessibilità anche durante la stagione estiva.

«Il nostro impegno nei confronti dei passeggeri con disabilità e delle associazioni che li rappresentano è prioritario», spiega il presidente del Ctm Fabrizio Rodin, che governa anche l’Anmic, la principale associazione di tutela delle persone con disabilità nell’Isola. «Il servizio Amicobus é uno strumento concreto di inclusione. In quest’ottica, abbiamo pubblicato sul nostro sito una manifestazione di interesse per costituire un tavolo tecnico permanente, proattivo e partecipativo, dedicato al confronto continuo sui temi dell’accessibilità e della mobilità».La prenotazione per le corse del fine settimana deve essere effettuata il venerdì precedente dalle 15 alle 19 attraverso il numero verde 800 259 745 o tramite il portale: www.ctmcagliari.it/prenotazione-servizio.

