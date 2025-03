Amici e compagni ricordano in campo Luigi Busia 

Gesturi. Un torneo di calcio a 11 e di calcio a 5, con la partecipazione di giovani giocatori di Gesturi e del territorio compresi quelli della Polisportiva Isili, della quale Luigi Busia faceva parte. È stato un successo il secondo memorial dedicato a un ragazzo scomparso a soli 15 anni, il 3 marzo 2020, a causa di un incidente su un trattore.

L’iniziativa si è tenuta lo scorso 7 marzo negli impianti sportivi comunali: calcio d’inizio nel pomeriggio sul campo in terra battuta con le squadre miste (cioè composte da calciatori del paese e delle squadre vicine) che si sono sfidate nelle categorie Esordienti e Giovanissimi. Poi il trasloco sul vicino campo di calcio a 5 col fondo in erba sintetica: due formazioni di ragazze per una gara tutta al femminile. A tarda sera il torneo maschile: sei squadre, divise in due gironi da tre, composte da giovani di Gesturi, Laconi, Nurallao, Seulo e addirittura Cagliari. Fuori nei gironi Seulo e Cagliari, nella “finalina” il Laconi ha battuto Nurallao 2-0 aggiudicandosi una simbolica cassa di birra oltre alla classica coppa. Nella finale invece un derby tutto gesturese: gli “007” hanno sconfitto 2-1 il Gesturi aggiudicandosi il torneo.

Per vincitori e vinti coppe di rito consegnate da una commossa famiglia Busia. I veri vincitori del torneo però sono stati i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato, gli amici e le amiche ma anche tutti i volontari che hanno contribuito all’organizzazione di chiosco bar, cucina e musica. I fuochi di artificio hanno messo fine al memorial salutando chi, di partite di calcio, avrebbe voluto disputarne ancora tante.

