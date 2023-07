“Amici di casa Coop”, dai prodotti al taxi dog  

Vendita di prodotti ma anche servizi come lavaggio e toelettatura, un taxi dog, la lavanderia self service per cucce, asciugamani e altro.

Apre domani in via San Benedetto 88 “Amici di casa Coop”, il primo negozio a marchio Coop in Sardegna dedicato alla cura e alla bellezza degli animali domestici.

Il nuovo pet store ha una superficie di vendita di 250 metri quadri e un assortimento di circa 5.000 referenze. Per il reparto food, si annoverano i prodotti dedicati ai cuccioli, per garantire una crescita sana e forte dell’animale domestico, i cibi monoproteici, studiati per gli animali con allergie e intolleranze alimentari, e i cibi dietetici per gli animali affetti da particolari patologie.

Per quanto riguarda il reparto no food, invece, sono presenti gli articoli dedicati all’igiene e alla cura degli animali nonché i giocattoli e gli accessori per la felicità e il comfort degli animali da affezione. Saranno, poi, disponibili anche prodotti parafarmaceutici.

Non solo: tra i servizi offerti c’è il lavaggio e della toelettatura di cani e gatti, e l’utente potrà altresì fruire del servizio di Taxi Dog. Sarà disponibile anche il servizio lavasciuga offerto dallo staff per il lavaggio, l’asciugatura e la piega di coperte, cucce morbide, cappottini e abbigliamento di animali, da ritirare, una volta puliti, direttamente in negozio. Il servizio sarà fruibile anche in modalità self service grazie alla lavasciuga a gettoni. Previsti anche incontri a tema: il primo evento “Siamo tutti Toelettatori”, si terrà il 13 luglio alle 17. Tramite l’app Glovo e sul sito shop.coopsardegna.it è possibile anche la consegna della spesa a domicilio. In aggiunta, sarà attivo il servizio Whatsapp per ricevere le offerte del volantino e le comunicazioni riguardanti le iniziative del negozio.

