Amici della musica Un lunedì speciale: i Valzer di Strauss 

Gran finale della Stagione concertistica degli Amici della Musica con un concerto dedicato ai Valzer di Johann Strauss nell’arrangiamento per salon orchestra. Nel 1921 Arnold Schönberg, Anton Webern e Alban Berg fondarono una associazione per esecuzioni musicali private che si poneva come alternativa ai grandi concerti per creare un luogo più intimo dove proporre le opere di compositori giovani. L’obiettivo? Reperire i fondi per una serata straordinaria dedicata ai Valzer di Strauss nella quale i manoscritti delle trascrizioni sarebbero stati battuti all’asta. Così il 27 maggio 1921 vengono presentate per la prima volta al pubblico le trascrizioni dei valzer straussiani della seconda scuola viennese. Lunedì, alle 18, all’Auditorium del Conservatorio di Cagliari si rivivrà quella serata speciale, e per la prima volta verranno eseguiti i valzer di Strauss con gli arrangiamenti per ensemble di Schönberg, Berg, e Webern.

L’associazione Amici della Musica ha creato per questo concerto un ensemble di eccezione: il quartetto Adorno formato da Angela Oliviero al pianoforte, Massimo Pitzianti alla fisarmonica, Francesco Scola al clarinetto e Pietro Nonnis, flauto.

