Amici della Musica, 50 anni di concerti 

Un viaggio lungo 50 anni, che ha visto esibirsi a Cagliari alcuni degli artisti più conosciuti al mondo, e che ha permesso a chiunque di conoscere e apprezzare la musica classica: la Stagione Concertistica organizzata dall’associazione Amici della Musica compie mezzo secolo, e per l’occasione, grazie a una serata speciale nel segno di Chopin, ricorda la donna che l’ha ideata, Lucia Avallone. La Stagione 2026 prenderà il via domani alle 19 con Three T Brass Trio (Francesco Gibellini, tromba; Valentino Spaggiari, trombone; Oscar De Caro, tuba su musiche di Byrd, Bach, Verdi, Kosma, Handel) e un ricco calendario di appuntamenti dedicati alla musica classica, che si svolgeranno al Teatro Carmen Melis, in via Sant’Alenixedda.

De Machaut e Bach

Il cartellone di quest’anno abbraccia un periodo lungo oltre 6 secoli, capace di unire tradizione, ricerca e formazione: il progetto artistico si presenta come una stagione ambiziosa che attraversa 650 anni di musica classica, articolandosi attorno a 3 grandi filoni tematici.Il primo guarda al rapporto con il passato e prende avvio da una pietra miliare della storia musicale: la Messe de Nostre Dame di Guillaume de Machaut, considerata la prima messa completa composta da un unico autore. Un’opera fondativa che apre idealmente un dialogo destinato a proseguire nei concerti dedicati a Johann Sebastian Bach, dove il legame tra musica e danza sarà al centro di programmi che includono partite per tastiera e violino e le celebri suites per violoncello.

Mozart e Schumann

Ampio spazio è riservato alla musica da camera, secondo asse portante della stagione. Protagonista sarà il repertorio di Wolfgang Amadeus Mozart, con particolare attenzione ai quintetti per archi, affidati al Quartetto Adorno insieme al violista Miguel Da Silva. Il pianoforte, da sempre fulcro dell’attività dell’Associazione, sarà al centro di sei concerti che vedranno alternarsi interpreti affermati e giovani promesse del panorama nazionale e internazionale. Tra gli appuntamenti più attesi, quello dedicato alla Sonata in fa diesis minore di Robert Schumann, proposta con la prima esecuzione assoluta della versione originaria del movimento finale.

Chopin e Vivaldi

Novità della stagione è l’introduzione di un appuntamento annuale dedicato a Frédéric Chopin: il primo vedrà in programma la Sonata in sol minore op. 65 per violoncello e pianoforte, interpretata da Francesco Libetta e Giovanni Sollima. Durante la serata sarà presentato un Cd dedicato alle opere per violoncello e pianoforte del compositore.Tornano inoltre le intramontabili Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, accanto a proposte più originali come il Quintetto a plettro Anedda e il Quartetto ottoni di Modena, con programmi che spaziano dal Rinascimento alla contemporaneità.

Con le scuole

Il terzo filone tematico apre invece alla riflessione sul paesaggio sonoro contemporaneo. A Sassari si terrà la quinta edizione del Festival di Musica Acusmatica, realizzato in collaborazione con il Liceo Musicale e il Conservatorio, con concerti dedicati ai giovani compositori sardi e al dialogo tra elettronica e ambiente acustico.Accanto alla programmazione concertistica, si rinnova anche l’impegno educativo: in collaborazione con la Scuola Media Tuveri, saranno organizzati sei incontri-concerto pensati per avvicinare gli studenti alla conoscenza degli strumenti musicali.

I biglietti

I concerti avranno luogo prevalentemente il giovedì alle 19. L’iniziativa si distingue per la qualità artistica e per la volontà di rendere la musica accessibile a tutti: il costo del biglietto è di 5 euro, con abbonamenti a partire da 40 euro per studenti e pensionati.L’abbonamento è acquistabile anche con la carta del docente ( red. spett. ).

RIPRODUZIONE RISERVATA