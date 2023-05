“Amici della famiglia”, Pisano (FdI) polemico dopo il sì della Giunta  

La città entra nella rete dei Comuni amici della famiglia. Il via libera è di qualche giorno fa in Giunta, con la decisione di aderire al network nazionale al fine di «promuovere una politica di valorizzazione e di sostegno nell’ambito di una strategia capace di innovare le politiche familiari».

Decisione accolta favorevolmente anche dalla minoranza, con una vena polemica però da parte del capogruppo di FdI Michele Pisano: «È una proposta portata dal sottoscritto in commissione in modo che tutti i colleghi potessero approfondire il tema e si potesse arrivare a un ordine del giorno condiviso», dice Pisano. «Ordine del giorno che, a questo punto, diventa inutile visto che la Giunta ha deciso di aderire senza aspettare il passaggio in Consiglio, mortificando il lavoro fatto dalla commissione e mettendo in evidenza lo scollamento totale tra commissioni e Giunta. Detto questo, con spirito di responsabilità ci si metterà al lavoro per rendere operativa la rete da subito e garantire il buono scambio di pratiche in materia di politiche familiari anche a Quartu», conclude Pisano.Immediata la replica del sindaco Graziano Milia: «Stupisce la presa di posizione del consigliere Pisano, fra l’altro un po’ contraddittoria, sembra quasi indispettito per non essersi potuto intestare l’iniziativa», risponde precisando l’iter della delibera: «Dopo aver ricevuto la richiesta da parte della Rete dei Comuni abbiamo aderito con convinzione. La richiesta era rivolta alla Giunta e non alla commissione, anche perché la competenza non è consiliare».

