Amici del folklore, festival di successo  con vari gruppi 

Grande successo venerdì sera del Festival del folclore, organizzato da “Gli amici del folklore” di Nuoro. Alle ore 21 in piazza Vittorio Emanuele, gruppi provenienti da Argentina, Perù e Bolivia si sono alternati con quelli nostrani provenienti da Nuoro, Usini, Sinis tra balli, canti, bandiere, costumi e musiche tradizionali, anche rivisitate in chiave moderna. Tutti presentati da Ottavio Nieddu. L’unica assente è stata la Georgia, per un problema di visto. Gli organizzatori hanno regalato una targa e un libro di Grazia Deledda ai gruppi ospiti e all’associazione “Vivere a colori”, da anni impegnata nelle battaglie in campo sanitario. «L’intento di queste serate, a partire da quest’anno, è quello di dare spazio a chi si impegna e opera per gli altri», ha detto il presidente de “Gli amici del folklore”, Tonino Paniziutti. Un evento dall’ottima resa, frutto di un grande lavoro di squadra come afferma l’assessore alla Cultura Salvatore Picconi: «A nome dell’amministrazione comunale e del sindaco, ringrazio “Gli amici del folklore” per l’impegno e soprattutto per essere riusciti a portare tre gruppi sudamericani in un festival internazionale che ci condurrà alla tappa successiva: la festa del Redentore». (g. pit.)

