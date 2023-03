Amici del cuore, Marco Melis presidente 

Marco Melis, 52 anni, di Arzana, capogruppo d’opposizione in Consiglio comunale a Lanusei, è il nuovo presidente dell’associazione cardiopatici: “Gli amici del cuore Ogliastra”. Un incarico accettato con orgoglio. «Per me è una nuova sfida che si ricollega al mio passato – commenta il neoeletto – ho sempre seguito le vicende della sanità e sono stato vicino all’associazione. Raccolgo un testimone importante, quello di Francesco Doneddu che tanto ha fatto per Gli amici del cuore, insieme ai soci. Sono onorato».

Il programma

L’associazione, nata nel 1999, punterà anche sulle novità. «Ci troviamo in un momento non semplice per la sanità sarda e ogliastrina in particolare – spiega Melis – la nostra idea è quella di rilanciare le attività dell’associazione seguendo il solco di quello che è stata in passato ma aprendoci ai giovani, anche non cardiopatici». La sensibilizzazione sarà un altro tassello importante. «L’attenzione a uno stile di vita sano può aiutare a prevenire alcune malattie soprattutto quelle legate al cuore – precisa Melis – vorremmo promuovere questo tipo di sensibilità oltreché puntare al soccorso. È fondamentale ci siano persone formate. Il più delle volte si può salvare una vita o comunque si possono limitare i danni del post infarto».

In Ogliastra si contano 1400 cardiopatici e tra gli obiettivi c'è il rilancio della Giornata del cuore con convegni e visite gratuite nei paesi ogliastrini. «Questa giornata si celebrava prima della pandemia - conclude Melis - siamo pronti a ripartire con un nuovo slancio». Insieme a Marco Melis nel consiglio direttivo il vice presidente e segretario Marco Lai, il tesoriere Paolo Macis. E ancora Orlando Deiana, Michele Deiana, Mario Usai, Rosa Pinna. Il presidente onorario è Giorgio Micheli. L’addetto alla formazione e ai corsi Francesco Doneddu. (f. l.)

