Amichevole di lusso col Galatasaray 

Cresce l’attesa al “Crai Sport Center” di Assemini dove i giocatori del Cagliari si ritroveranno il 10 luglio. Giusto tre giorni tra visite mediche e test atletici, quindi il trasferimento a Ponte di Legno dove inizierà la preparazione vera e propria alla prossima stagione, sino al 22 luglio.

Ancora da definire i collaudi che la squadra di Pisacane svolgerà in Lombardia, uno o al massimo due. Il livello dei test salirà poi una volta finito il ritiro. Già fissata per il 23 luglio una prestigiosa amichevole internazionale con il Galatasaray, la squadra più titolata della Turchia, fresca vincitrice del campionato. La gara, organizzata in collaborazione con Match PR, verrà giocata in Austria, a Linz, alla "Raiffeisen Arena” nell’ambito dell’Upper Austria Summer Series. Il fischio d’inizio è fissato per le 19.30. I biglietti per il match saranno disponibili a partire da sabato 21 giugno sul sito del Lask.

Nei prossimi giorni verranno ufficializzate le altre amichevoli. La Lega Calcio, intanto, ha definito anticipi e posticipi per i primi tre turni di campionato. L’esordio alla Domus domenica 24 agosto alle 18.30 contro la Fiorentina. Il sabato successivo alle 20.45 la prima trasferta a Napoli. Cagliari-Parma si giocherà poi sabato 13 settembre alle 15.

RIPRODUZIONE RISERVATA