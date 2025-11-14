Amiche adolescenti travolte da un’auto 

Paura ieri sera a Monserrato dove due amiche di 12 e 13 anni sono state investite da un’auto mentre attraversavano in via 21 Aprile. Le giovani hanno riportato varie lesioni ma per fortuna non sono in gravi condizioni. Sono state accompagnate in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico dalle ambulanze del 118.

Momenti concitati

A prestare i primi soccorsi è stato il conducente dell’auto coinvolta, una Smart bianca. A tarda sera erano ancora in corso i rilievi della Polizia locale, intervenuta sul posto insieme al comandante Mauro Soru. Il traffico è tornato regolare una volta rimossa la vettura.

Gli agenti hanno ascoltato l’automobilista, un 36enne di Monserrato, ma al momento non sono trapelate indiscrezioni sulla dinamica esatta dell’incidente. Avvisati anche i familiari delle ragazzine, che si sono subito recati in ospedale. I movimenti delle due amiche, che pare fossero dirette a incontrare alcune coetanee, sono stati registrati dalle telecamere della zona.

La dinamica

L’incidente è avvenuto in serata, in un momento in cui il traffico non era particolarmente intenso. Secondo una prima ricostruzione, le due amiche, dopo aver percorso alcune strade del quartiere, sono giunte in via 21 Aprile, dove abitano alcune loro conoscenti. Proprio in quel momento è sopraggiunta la Smart guidata dal 36enne. L’impatto è stato improvviso: le due sono state colpite mentre attraversavano la strada insieme. Sono entrambe cadute a terra, ma sono riuscite a rialzarsi, mentre l’automobilista – spaventatissimo - ha immediatamente arrestato l’auto per soccorrerle.

La corsa in ospedale

Anche altri automobilisti si sono fermati, contribuendo a prestare aiuto in attesa dell’arrivo delle ambulanze e delle pattuglie della Polizia locale. Le due giovanissime, doloranti e sotto choc, hanno ricevuto le prime cure sul posto, per poi essere trasportate al Policlinico, dove sono state trattenute in osservazione in attesa degli accertamenti.

Intanto, in via 21 Aprile gli agenti hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. La Polizia locale ha acquisito anche le immagini delle telecamere presenti in zona. Conclusi i rilievi, il veicolo è stato rimosso.

