Amica, non invidiarmi (se puoi)  

Sono poco più che bambine, Ania e Marla, quando si conoscono. Sembra che l’incontro sia un regalo del destino: diverse come sono per estrazione sociale e per prospettive, eppure accomunate dal desiderio di amicizia. Sembra anche che il loro legame sia destinato ad essere forte, per la durata della frequentazione; esclusivo, per l’esiguità delle alternative; indissolubile, per la profondità delle esperienze condivise. Invece si rivela un’esperienza di frustrazione e di sottomissione, che le coinvolge in un turbine di sentimenti contrastanti. Paola Musa, scrittrice, traduttrice e poetessa, torna in libreria con il suo nuovo romanzo “Umor vitreo”, pubblicato da Arkadia (pp. 176, 15 euro), per dare seguito alla serie dedicata ai vizi capitali, iniziata nel 2019.

Visione distorta

In questa quarta tappa l’autrice si concentra sull'invidia, peccato che nasce da una visione distorta, bieca dell'altro, come se l'occhio, strumento deputato al senso della vista e finestra sul mondo, fosse irrimediabilmente danneggiato e producesse un riflesso alterato della realtà. Ed è così che Marla vede Ania quando la conosce. È così che la vedrà per tutta la vita. La vicenda si apre in un villaggio minerario, dove il padre di Ania, ingegnere, si trasferisce insieme alla famiglia per guidare la piccola comunità di minatori, tra cui c’è anche il padre di Marla. Il contesto è immaginario ma ha la forza della verosimiglianza: il piccolo borgo di Senite è percepito nell'asperità delle sue montagne. L’epoca scelta abbraccia gli anni Trenta e Sessanta del Novecento nell'urgenza delle questioni politiche, sindacali e sociali; i personaggi, tratteggiati con cura, sono attori di una storia intensa e coinvolgente. Le due ragazze si incontrano dunque per caso: perse in una solitudine triste e crudele, entrambe desiderano un'amica ma solo una è disponibile ad esserlo. L’altra, Marla, è fin da subito accecata dall’invidia per ciò che vorrebbe ma non ha: una bella famiglia, un fratello vivo, libri, vestiti e affetto. Vorrebbe di fatto essere Ania ma, poiché lo scambio non è possibile, sceglie di tormentarla, per renderle la vita orribile almeno quanto è la sua. Angherie, dissimulazione, inganni, dispetti troppo subdoli per essere espressione di una mente infantile: l'odio è tanto profondo da essere patologico. Nessuno si rende conto di ciò che accade: gli adulti sono distratti dagli impegni quotidiani e dall’apparenza di gesti considerati normali. La realtà però è diversa. A raccontarla è Ania, ormai anziana, stanca delle sofferenze patite e appesantita da un passato ingombrante.

La diavolessa

Si trova in una casa di riposo e, superate le resistenze iniziali, accetta la proposta di un giornalista di ripercorrere le fasi del rapporto con la donna più potente dell’epoca: Marla Naiges è infatti diventata “la diavolessa”, moglie del dittatore Arteno Gora che ha sottomesso per anni il loro Paese, la Livania. E lei, suo malgrado, è sempre stata accostata alla coppia, in nome di un'amicizia che in realtà non è mai esistita. Un incubo piuttosto, da cui non è riuscita a emanciparsi ma che ora, con il filtro del racconto e la maturità dell'età, riaffiora come lente per giudicare anche se stessa. I capitoli procedono in un'efficace alternanza di quadri cronologici: Ania è allo stesso tempo protagonista del passato e narratrice del presente; è stata vittima dell'invidia di Marla, ma è stata anche testimone di una ferocia cui ha sempre risposto con il silenzio. Il racconto dei tempi andati è quindi occasione di analisi e di autoanalisi. La descrizione del rapporto sgombra il campo da definizioni fallaci: loro non sono mai state amiche. Sono state altro, però: Marla è “un’ombra in ogni ruga, una ferita in ogni mio ricordo”.

