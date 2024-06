Amica delle tartarughe marine: premio al parco dell’Asinara 

In 18 anni di attività, il Crama-Centro recupero animali marini dell’Asinara - ha preso in cura oltre 150 tartarughe marine, in gran parte appartenenti alla specie Caretta caretta. Risultato che è valso all’Ente Parco il riconoscimento di “Area protetta amica delle tartarughe marine” nell’ambito del progetto europeo Life Turtlenest coordinato da Legambiente, in collaborazione con il Touring Club. Il prestigioso premio è stato consegnato a Roma al commissario del Parco Giovanni Cubeddu, il quale ha tenuto a precisare che il centro Crama di Cala Reale «nel 2024 ha già messo in libertà quattro Caretta caretta, recuperate, salvate e curate in virtù della sinergia con la Forestale, il Blon e i pescatori del nord Sardegna». (m.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA