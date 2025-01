Amianto negli uffici della Rai, smart working a Viale Mazzini 

Roma. La Rai anticipa l’uscita dalla storica sede di Viale Mazzini ed estende lo smart working per i lavoratori. La decisione, comunicata ieri dall’ad Giampaolo Rossi, è imposta dai livelli di amianto, che in alcune aree del palazzo sono oltre i limiti regolamentari. La tv però parla di una scelta presa «in via del tutto precauzionale e a maggior tutela dei dipendenti presenti nella sede». La presenza di amianto è nota da tempo, ma il trasferimento in via Alessandro Severo in attesa della ristrutturazione è stato anticipato dopo che il 17 dicembre un guasto al condizionamento ha provocato un allagamento.

RIPRODUZIONE RISERVATA