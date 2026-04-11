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La Maddalena.
12 aprile 2026 alle 00:20

Amianto killer, altri casi 

Sotto la lente tre decessi di persone che vivevano vicino all’Arsenale 

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Fibre d’amianto nelle navi della Marina Militare, dentro i sommergibili, ma adesso anche fibre letali che sarebbero arrivate sino ad alcune abitazioni vicine all’ex Arsenale. L’esposizione alle particelle del minerale cancerogeno non avrebbe fatto vittime solo tra i dipendenti della Marina, ma uccidendo persone che per lungo tempo hanno vissuto vicino all’area militare dismessa. Le fibre killer si sarebbero propagate arrivando alle case, causando la morte di almeno tre persone (bilancio provvisorio perché sono in corso verifiche medico legali commissionate da privati su diversi decessi causati da patologie asbesto-correlate). È questo il nuovo fronte della battaglia legale che da decenni combattono le famiglie delle vittime maddalenine dell’amianto. Diversi studi legali e l’Osservatorio nazionale Amianto (Ona) stanno raccogliendo documentazione presso la Marina Militare e diverse Asl su una quindicina di nuovi casi di decessi riconducibili all’esposizione prolungata all’amianto, il comune denominatore è l’attività lavorativa (perlopiù in ambito civile) svolta all’interno dell’ex Arsenale. In prima linea c’è l’avvocata Emanuela Provenzano che ha già ottenuto il riconoscimento di vittime del dovere (con conseguente risarcimento e riconoscimento previdenziale) per alcuni dipendenti civili della Marina Militare, come il carpentiere maddalenino Antonio Domenico Delogu, ucciso dall’amianto lavorato a bordo delle navi killer, imbarcazioni entrate in un elenco in possesso della Us Navy e della Marina Militare italiana.

Fibra killer in casa

L’avvocata Emanuela Provenzano è risalita anche alle navi (dismesse da tempo) della Us Navy farcite di amianto e cedute alla Marina italiana (cacciatorpediniere Fante, Aviere, Artigliere, Geniere e Lanciere e i sommergibili Romeo Romei, Enrico Tazzoli e Livo Piomarta). Adesso, però, si sta aprendo una nuova partita della quale gli avvocati non vogliono parlare. I decessi al centro delle verifiche affidate a diversi studi legali sono stati causati da asbestosi e mesotelioma, le patotologie che portano la firma del minerale killer. Si tratta di persone che non hanno mai viaggiato e lavorato su navi militare o operato all’interno dell’Arsenale. Vivevano a poche decine di metri dall’ingresso dell’area e, come nel caso di una donna, sono morte prematuramente.

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