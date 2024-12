Amianto in palestra, è allarme   

Le lastre di eternit che ricoprono la vecchia palestra dei campi da tennis di Sa Rodia non è sfuggita ai tanti sportivi che frequentano gli impianti. Immediata la segnalazione all’associazione Ex esposti amianto che ha inviato una lettera al sindaco Massimiliano Sanna, alla direzione generale della Asl, all’Igiene pubblica, all’Arpa Sardegna e al comando della polizia locale. «Sono arrivate numerose segnalazioni per la presenza nell’area dei campi da tennis di Sa Rodia di un piccolo edificio con il tetto in eternit – scrive il presidente Giampaolo Lilliu – la struttura sorge vicino al palazzetto e alla piscina e ci sono rischi notevoli per la salute e l’ambiente. Il tetto delle vecchia palestra è in abbandono e le lastre in amianto sono deteriorate». Da qui la richiesta di un intervento urgente per delimitare l’area, sistemare cartelli e attivarsi al più presto per la bonifica della zona.

