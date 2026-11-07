Finora adibita a deposito, la vecchia dimora del custode, all’interno del plesso scolastico di via Cagliari, può ora ambire ad una destinazione d’uso più nobile. Si sono infatti conclusi i lavori di bonifica e di rimozione delle lastre d’amianto sul tetto della struttura che comprende 5 capienti vani collegati da un corridoio. Un intervento realizzato con un finanziamento regionale di 50mila euro dopo il quale si pensa ora a possibili riutilizzi o riconversioni funzionali. (s.f.)
In via Cagliari a Domusnovas
08 novembre 2026 alle 00:22
Amianto, fine dei lavori
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