Amianto abbandonato, due denunce 

Lastre di onduline di amianto smantellate da un edificio del centro e abbandonate in periferia. Rifiuti domestici indifferenziati gettati nel retro del Palazzo di giustizia. Sono gli ultimi esempi di inciviltà, smascherati dalla squadra ambientale della Polizia locale oristanese. Nel primo caso due persone sono state denunciate per gestione illecita di rifiuti pericolosi, nel secondo caso una donna è stata sanzionata con 250 euro. Un fenomeno quello dell’abbandono di spazzatura che, purtroppo, è sempre attuale. «Lo scorso anno abbiamo elevato oltre quaranta verbali per rifiuti indifferenziati» spiega il comandante della Polizia locale Gianni Uras. Un po’ meno per quanto riguarda i rifiuti pericolosi.

I provvedimenti

La denuncia è scattata in seguito a controlli che hanno permesso agli agenti di accertare la rimozione, da zone centrali della città, il trasporto e lo scarico in un’area alla periferia della città, di varie lastre di onduline di amianto. Secondo la Polizia locale tutte le operazioni sono state effettuate trascurando di adottare gli accorgimenti previsti dalle norme per l’amianto, materiale estremamente pericoloso per l’uomo e l’ambiente. Ciò significa che lo smaltimento deve avvenire attraverso ditte specializzate in questi interventi. «Chi viene denunciato ha il tempo di accedere alla prescrizione asseverata» va avanti il comandante Uras. Cioè una sorta di patteggiamento che prevede lo smaltimento corretto e il pagamento di seimila euro: in questo caso decade la denuncia. La Polizia locale, inoltre, al termine di ripetuti appostamenti nelle prime ore della mattina, ha sanzionato una cittadina che ha più volte abbandonato vicino alla scala antincendio del Palazzo di giustizia i rifiuti domestici prodotti quotidianamente. Condotta che ha comportato una sanzione amministrativa di 250 euro.

La tutela dell’ambiente

«Il rispetto della risorsa ambientale deve diventare un obbligo morale per ogni cittadino» hanno dichiarata il sindaco Massimiliano Sanna e l’assessora Maria Bonaria Zedda. « Oltre che un fatto di civiltà è ormai un dovere a cui tutti dobbiamo attenerci. A fronte di tanti cittadini che rispettano le regole e di un’amministrazione comunale che investe ingenti risorse per garantire il decoro e l’igiene urbana, esiste una minoranza che in sfregio delle più elementari norme di convivenza civile non si preoccupa dei danni che può procurare all’ambiente e al decoro urbano. Obiettivo dei controlli è punire i comportamenti irregolari, che vanificano gli sforzi di tutti gli altri cittadini».

RIPRODUZIONE RISERVATA