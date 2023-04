America’s Cup, prove di pace sulla tappa sarda  

L’assessorato ha ribadito la richiesta di integrare la documentazione già ricevuta, in linea con le due pec inviate dal servizio marketing il 6 e il 17 marzo. Dove si sollecitavano, in particolare, informazioni dettagliate sull’impatto mediatico. A seguire, si è proposto lo slittamento della tappa di una settimana, comunque entro il mese di ottobre. Prima o seconda regata, l’argomento non è stato toccato. Tutto però fa supporre che, ormai blindata la tappa inaugurale di Vilanova i la Geltrù, la Regione Sardegna possa a questo punto accettare il secondo e ultimo evento sugli Ac40.

Veleggia di nuovo verso il sereno l’organizzazione della tappa cagliaritana di World Series, il circuito promozionale della Coppa America 2024. Un incontro in videoconferenza, ieri pomeriggio tra l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa e i responsabili del procedimento, e l’avvocato spagnolo di America’s Cup Events (Ace) Luis Sáenz Mariscal, ha placato la burrasca degli ultimi giorni. E riportato sulla rotta del dialogo sereno e costruttivo il rapporto tra le parti, di nuovo accomunate dalla volontà di trovare un accordo per portare l’evento in Sardegna.

L’incontro

Sono servite due ore, per affrontare gli scogli dove la trattativa si è incastrata, rischiando di colare a picco dopo la mail del 31 marzo scorso, con cui Chessa minacciava di togliere il finanziamento di 6,1 milioni di euro (5 milioni più Iva). Sul tavolo, da sbrogliare, passaggi burocratici e tempistiche.

I documenti

L’assessorato ha ribadito la richiesta di integrare la documentazione già ricevuta, in linea con le due pec inviate dal servizio marketing il 6 e il 17 marzo. Dove si sollecitavano, in particolare, informazioni dettagliate sull’impatto mediatico. A seguire, si è proposto lo slittamento della tappa di una settimana, comunque entro il mese di ottobre. Prima o seconda regata, l’argomento non è stato toccato. Tutto però fa supporre che, ormai blindata la tappa inaugurale di Vilanova i la Geltrù, la Regione Sardegna possa a questo punto accettare il secondo e ultimo evento sugli Ac40.

L’indotto

Non un ripiego, né un surrogato della regata d’apertura. Sono i numeri, a rassicurare. Nella sua replica del 3 aprile scorso, Dalton ha infatti ricordato di aver inviato alla Regione Sardegna – in via ufficiosa il 21 dicembre scorso, poi in forma ufficiale il 31 gennaio - tre documenti: il progetto di promozione, il prospetto economico e la certificazione Nielsen. Quest’ultima, valutazione indipendente effettuata da Nielsen sul progetto di promozione presentato dalla stessa Ace, stima l’indotto totale in 14,82 milioni di euro, di cui 7,14 milioni di impatto mediatico e 7,68 milioni di impatto economico.

L’appello

Anche senza il conforto delle cifre, il mondo turistico e imprenditoriale sardo nei giorni scorsi ha lanciato più appelli, per salvare le World Series di Cagliari. L’ultimo, quello dell’associazione Armatori Vela d’Altura Sardegna (Avas): «La rinuncia alle AC World Series, l’evento velico più importante dell’anno che avrebbe garantito un ritorno turistico fondamentale per l’economia isolana, è la più grande occasione perduta per far riconoscere, definitivamente e a livello internazionale, Cagliari quale miglior location del Mediterraneo per lo sport della vela in ogni sua forma», l’incipit della lettera, inviata ai vertici regionali. Poi l’invito «a riconsiderare questa importante opportunità di crescita economica e a riavviare i contatti con l’organizzazione al fine di trovare una soluzione affinché l’evento si possa svolgere».

L’emendamento

Tutto questo, proprio quando è stato presentato un emendamento della Giunta per l’abrogazione dell'autorizzazione di spesa destinata all’evento. Motivo, la sua sospensione e il posticipo a data da destinarsi, che rendono opportuno non lasciare immobilizzate le risorse destinate con la legge di stabilità, mantenute comunque per la promozione turistica.

