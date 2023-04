«America’s Cup, progetto incompleto» 

La Regione non ha fatto «nessun passo indietro» nell’organizzazione della tappa cagliaritana delle World Series della Coppa America di vela. L’appuntamento con Luna Rossa e gli altri team in programma a ottobre rischia di saltare definitivamente dopo che è stata annunciata la prima tappa in Spagna (a settembre). Nel frattempo spuntano anche candidate alternative: Brindisi scalpita. E l’assessore al Turismo Gianni Chessa, dopo la ricostruzione fatta dal team New Zealand (detentore del titolo, a cui spetta il coordinamento delle regate e degli eventi collaterali) torna a parlare della vicenda, che sta «assumendo aspetti grotteschi».

La vicenda

Grant Dalton, numero uno dei neozelandesi, ha spiegato che non c’era ancora nessun accordo sul fatto che Cagliari dovesse ospitare la prima tappa della competizione. Chessa ora racconta la sua versione. Sulle trattative e sui finanziamenti previsti, circa 6 milioni di euro. «A molti», dice l’assessore «è sfuggito» che si tratta di «soldi pubblici destinati, a seguito della votazione del Consiglio regionale, al finanziamento di un progetto di promozione della “Destinazione Sardegna”». Quindi non indirizzati direttamente verso l’America’s Cup. «Nel mese di agosto 2022 – prosegue Chessa – ho incontrato, in assessorato insieme al direttore generale, Angela Porcu, e al direttore del servizio marketing, Riccardo Masiello, i rappresentanti del team New Zealand, Grant Dalton e Matteo De Nora, accompagnati dall’avvocato Stefano Ballero e da Max Sirena di Luna Rossa, che mi hanno proposto Cagliari come sede ospitante dell’evento preliminare previsto per ottobre 2023 nell’ambito dell’attività di preparazione all’America’s Cup 2024». In quell’occasione si è parlato di «prima tappa europea», e questo secondo Chessa si evince anche dalle comunicazioni successive, a settembre e a marzo, tra la Regione e i rappresentanti della società Ace Barcellona (organizzatrice dell’America’s Cup). L’assessore si sofferma sulle ultime due comunicazioni, che risalgono a marzo: «Le due Pec inviate dal servizio marketing rappresentavano un sollecito per l’invio della documentazione necessaria: “una dettagliata proposta progettuale di promozione della destinazione Sardegna, contenente le attività che si intendono realizzare e la relativa valorizzazione mediatica ed economica nonché cronoprogramma delle attività e di spesa”». Documentazione che, secondo Chessa, «nonostante l’ampia disponibilità alla collaborazione dimostrata dall’assessorato, ad oggi risulta essere insufficiente, in particolare quella riferita all’impatto mediatico, in cui per esempio non sono indicate le testate televisive che dovrebbero trasmettere la regata». Poi c’è il mistero che riguarda «una nota società di eventi locale», che avrebbe incontrato di recente i rappresentanti dei neozelandesi. Dalton ha riferito l’episodio per dimostrare che l’interesse di Ace per la tappa cagliaritana era reale, almeno fino a poche settimane fa. Ma sul punto, Chessa precisa: «È la prima volta che questa scelta di affidarsi per l’organizzazione a società terza viene comunicata alla Regione».

L’attacco

Sull’argomento l’opposizione continua il pressing. Francesco Agus (Progressisti), attacca l’assessore: «Ha pensato bene di fare le pulci agli organizzatori di uno tra i principali eventi sportivi del mondo». Sulla stessa linea la consigliera di Alleanza Europa verde-Sinistra Laura Caddeo («si è illuso di poter imporre condizioni e capricci al comitato organizzatore di una delle competizioni sportive più importanti al mondo»), che chiede l’intervento del governatore Solinas per salvare la tappa cagliaritana delle World Series. Sul punto, Chessa prova a tendere la mano ai neozelandesi: «Sono convinto», conclude l’assessore, «che ci siano le condizioni per un incontro anche in videoconferenza tra la Regione e la società Ace Barcellona».