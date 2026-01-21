America’s Cup nel luglio 2027 Max Sirena omaggia Cagliari 

La regata inaugurale della 38/a America’s Cup 2027, per la prima volta in Italia nel Golfo di Napoli, si disputerà il 10 luglio di quell’anno. L’annuncio è arrivato al Teatro di Corte di Palazzo Reale a Napoli durante la presentazione della manifestazione davanti ai team partecipanti, agli organizzatori, al ministro dello Sport Andrea Abodi e al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Da definire la data di chiusura: dipenderà da variabili quali il vento e il numero di regate necessario per determinare il vincitore (bisogna conquistare sette regate). In condizionali ottimali si potrebbe finire il 18 luglio.

Entro qualche settimana si sapranno le date della Louis Vuitton Cup, la competizione che deciderà lo sfidante di New Zealand in Coppa America: probabilmente tra maggio e luglio 2027. Quanto alle regate preliminari di quest’anno, antipasto dell’America’s Cup, si comincia a Cagliari dal 21 al 24 maggio per poi passare a Napoli forse a fine giugno. «Siamo molto lieti che le prime Preliminary Regattas si svolgano a Cagliari, una splendida città che conosciamo bene avendola scelta come nostra base già nel 2014», ha detto Max Sirena di Luna Rossa, «sarà il primo assaggio della Louis Vuitton 38ª America’s Cup e il nostro obiettivo, come sempre, è dare il massimo». La competizione a Napoli «sarà qualcosa di unico, come unica al mondo è la città dove abbiamo già regatato con successo tra il 2012 e il 2013».

Sirena non nasconde le ambizioni: «Avremo tanta pressione addosso ed è fondamentale che tutta Napoli faccia il tifo per Luna Rossa e non per New Zealand. Abbiamo in mente di venire qua in primavera per prendere confidenza prima di tornare definitivamente per le regate».

