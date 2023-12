America’s Cup, Luna Rossa ne vince una  

Ottima partenza per Luna Rossa Prada Pirelli nella prima giornata dell’America’s Cup Preliminary Regatta, le preliminari sulle acque di Jeddah, che dopo tre prove si trova in seconda posizione della classifica generale con un terzo, un quarto e un primo. Al primo posto Emirates Team New Zealand e al terzo l’equipaggio svizzero Alinghi Red Bull Racing.

Bellissima giornata di sole a Jeddah, con vento leggero e “ballerino” che per imbarcazioni come gli AC40 foil, rappresenta una difficoltà, in quanto aumenta il pericolo di fermarsi, rendendo spesso difficile per gli equipaggi mantenere la navigazione in modalità “volo”. Il giovane equipaggio di Luna Rossa con l’esordio del trio Tita, Grandoni e Bissaro ha dimostrato di avere stoffa e carattere perché dopo qualche errore commesso nelle prime due prove, ha stravinto con 2 minuti di vantaggio sui francesi di Orient Express la terza prova, navigando sempre dalla parte giusta del campo e gestendo gli attacchi dei francesi e di team New Zealand. Grande delusione per l’equipaggio Usa NYYC American Magic (USA), che dalla prima prova – dove ha subito una squalifica – non è poi più riuscito a entrare in regata.

Ottimo clima

«Siamo molto contenti di avere vinto una regata nella prima giornata», ha detto Ruggero Tita «abbiamo fatto qualche errore, perché la curva di apprendimento è certamente alta, ma stiamo imparando in fretta e il risultato di oggi lo dimostra. Arriviamo “affamati” di vittoria alla seconda regata». «Avevamo bisogno di una regata così e l’abbiamo avuta», ha detto Marco Gradoni, all’arrivo, «questa vittoria è di tutto il team che ha lavorato moltissimo per arrivare a questo risultato. Speriamo sia solo l’inizio». Il team di Luna Rossa era composto da: Ruggero Tita (timoniere), Marco Gradoni (timoniere), Umberto Molineris (trimmer) e Vittorio Bissaro (trimmer).

La città

L’organizzazione mostrata a terra e in mare mette Jeddah sicuramente al vertice delle location per le grandi occasioni, contemporaneamente alle regate sta ospitando anche la Next Generation di tennis che normalmente veniva organizzata a Milano. Occasione mancata anche per la Sardegna e per Cagliari in particolare, città dove si sarebbe dovuta organizzare proprio questa tappa delle Preliminary series. Oggi in programma altre tre prove, dirette dalle 11.30 sul canale 20 di Mediaset e sui canali dedicati di Sky.