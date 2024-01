America’s Cup a ottobre, preliminari dal 22 agosto 

Il 12 ottobre, proprio il giorno in cui Cristoforo Colombo scoprì l’America partendo da un poto spagnolo, il mondo scoprirà in Spagna la 37ª America’s Cup. A Barcellona si disputerà la prima regata tra l’AC75 di Emirates Team New Zealand e lo sfidante selezionato dalla Louis Vuitton Cup. Le date del cammino verso la conquista o la riconquista della “coppa delle cento ghinee” sono state ufficializzate.

Le date

Le retate preliminari tra gli sfidanti (Ineos Britannia, American Magic, Luna Rossa Prada Pirelli, Alinghi Red Bull Racing e Orient Expres Racing Team) si svolgeranno dal 22 al 25 agosto. Giovedì 29 scatterà il round robin della Louis Vuitton Cup che si concluderà domenica 8 settembre con l’eliminazione del primo team. Qualche giorno di riposo e i quattro consorzi rimasti manderanno in mare le loro barche volanti per le semifinali che si svolgeranno tra il 14 e il 19 settembre e promuoveranno le due migliori. Saranno loro (tra il 26 e il 5 ottobre) a disputarsi il titolo che challenger e il trofeo della Louis Vuitton Cup. Chi la spunterà, si presenterà al cospetto dei kiwi per provare a strappare loro la Coppa nella 37ª edizione (12-21 ottobre).

Gli allenamenti

Intanto i team proseguono la preparazione e a Cagliari Luna Rossa sta portando avanti il lavoro di progettazione e realizzazione dell’AC75 che regaterà a Barcellona. Contemporaneamente continuano le uscite in mare con i due scafi ridotti.

RIPRODUZIONE RISERVATA