America’s Cup a Napoli, Cagliari delusa 

La notizia è arrivata di buon mattino, annunciata dalla Premier Giorgia Meloni: per la prima volta in 176 anni di storia, l’America’s Cup di vela si svolgerà in Italia, a Napoli nel 2026-27. La città partenopea ha raggiunto l’accordo con il defender New Zealand, battendo la concorrenza di Atene, dell’Arabia Saudita ma anche di Cagliari, dove da anni ha la base Luna Rossa (unica sfidante italiana). L’Isola è rimasta delusa e sono arrivate anche bordate tra gli schieramenti politici su presunte responsabilità per quella che è stata definita «un’occasione persa».

