Americani nel paese dei centenari 

Una comitiva di ventisette americani ha visitato il paese dei due Guinness World record per la longevità. Il Gruppo Grotte Ogliastra di Perdasdefogu ha organizzato la giornata dei turisti d'oltreoceano. Un tour dove i visitatori hanno conosciuto lo stile di vita dei centenari ma anche le tradizioni e le storie del piccolo paese. Dopo una passeggiata per le vie del centro hanno fatto tappa al parco di Bruncu Santoru rimanendo affascinati dalla diaclasi. Al termine dell’escursione hanno pranzato gustando i prodotti foghesini: il rinomato minestrone della longevità, i culurgiones, del cinghiale in umido, i salumi, il pane "moddigina" e il cannonau locale. «I graditi ospiti provenienti da varie zone dell’America - hanno spiegato dal gruppo - hanno lasciato il paese con le lacrime agli occhi, ringraziando per l’ottima organizzazione, la cortesia e il calore con cui sono stati accolti». (fr.l.)

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