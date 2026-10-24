SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Perdasdefogu
25 ottobre 2026 alle 00:29

Americani nel paese dei centenari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una comitiva di ventisette americani ha visitato il paese dei due Guinness World record per la longevità. Il Gruppo Grotte Ogliastra di Perdasdefogu ha organizzato la giornata dei turisti d'oltreoceano. Un tour dove i visitatori hanno conosciuto lo stile di vita dei centenari ma anche le tradizioni e le storie del piccolo paese. Dopo una passeggiata per le vie del centro hanno fatto tappa al parco di Bruncu Santoru rimanendo affascinati dalla diaclasi. Al termine dell’escursione hanno pranzato gustando i prodotti foghesini: il rinomato minestrone della longevità, i culurgiones, del cinghiale in umido, i salumi, il pane "moddigina" e il cannonau locale. «I graditi ospiti provenienti da varie zone dell’America - hanno spiegato dal gruppo - hanno lasciato il paese con le lacrime agli occhi, ringraziando per l’ottima organizzazione, la cortesia e il calore con cui sono stati accolti». (fr.l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, arriva un altro flop

l Nello sport
il focus

L’economia della castagna sconfigge la siccità e la crisi

La sagra di Aritzo registra il pieno di arrivi dall’estero nonostante un calo del 20 per cento nella produzione 
Giorgio Ignazio Onano
L’emergenza

Un sabato di scontri, tensioni e barricate ma senza saccheggi

Lancio di oggetti, lacrimogeni, idranti in azione A Roma un gruppo riesce a entrare al Colosseo 
L’emergenza

Un cronista pro-Pal la mente del “Movimento 17 ottobre”

Fermato per istigazione a delinquere aggravata 
il congresso

Il vento nuovo dell’emigrazione: con Seu un patto tra generazioni

«Siamo pronti a metterci a disposizione per la causa della Sardegna»  
Massimiliano Rais
1946-2026

“S’unda manna”, Elmas ha ancora paura

Il torrente della tragica alluvione di 80 anni fa è in pessime condizioni 
Ilenia Giagnoni
La storia

«La vita rubata alla mia bambina cinquant’anni fa»

Maria Atzei ricorda la figlia Carla  uccisa a 9 anni dal vicino di casa 
Valeria Pinna
L’intervista

«La mia vita sui tacchi:  non sono meno uomo di quelli che mi criticano»

Marco Argiolas indossa scarpe da donna «Ne ho 150 paia. Mia moglie? Non gradisce»  
Sara Marci