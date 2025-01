America Giovani, Eleonora Mura applaudita a Roma 

Ventisei anni, originaria di Villagrande, Eleonora Mura ha ricevuto a Roma il Premio America Giovani. Un riconoscimento concesso ai neolaureati meritevoli dalla Fondazione Italia Usa che promuove il talento universitario. Diploma al liceo scientifico di Tortolì e laurea magistrale in Psicologia all’Università di Cagliari prima della specializzazione in Neuroscienze cognitive a La Sapienza di Roma, la ragazza è stata selezionata tramite la banca dati dell’ateneo. Una ricerca dei neolaureati con un piano di studi legato agli interessi della Fondazione e sulla base di diversi parametri indicativi del loro talento accademico come, tra l’altro, il punteggio di laurea, l’età di conseguimento del titolo, la media degli esami, la data della sessione di laurea, le esperienze all’estero e altre valutazioni comparative.

La premiazione è avvenuta nei giorni scorsi alla Camera dei deputati. Il Premio America Giovani vuole valorizzare ogni anno 1.000 talenti con percorso universitario per sostenerli nel loro ingresso nel mondo del lavoro.

Oltre alla pergamena di premiazione, Eleonora Mura ha ricevuto una borsa di studio un master online esclusivo della Fondazione Italia Usa. (ro. se.)

