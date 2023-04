Amelie, Mirko e Trix e il jack russel  

Due cuccioli da adottare

Mirko e Trix (foto in alto a sinistra) sono due piccoli cuccioli arrivati da San Vito il giorno di pasquetta all’associazione Fierogatto di Elmas. Ora si sono ripresi e stanno bene. Si affidano in coppia o separati, hanno iniziato il protocollo sanitario e si chiede vita in sicurezza e sterilizzazione obbligatoria.

Possibile una staffetta aerea per il Nord Italia. Per informazioni 393.9805500.

Amelie

«Ci sarà chi ti guarderà negli occhi e penserà: sei un essere speciale...ed io avrò cura di te. E ci sarà chi ti amerà al di sopra di tutto e amandoti ti proteggerà...». Con queste parole d’affetto si propone in adozione Amelie (foto in alto a destra), che ha circa un mese e mezzo e diventerà di taglia media. Verrà affidata dai due mesi chippata e vaccinata. Per informazioni: Emanuela 392.5544009 (primo contatto solo su whatsapp).

Cercasi jack russel