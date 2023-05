Amelie danza, 20 medaglie nel Regno Unito 

Grande successo agli Open World di Blackpool per Amèlie danza di Terralba. Alla storica competizione di ballo del Regno Unito, la scuola ha incassato ben 20 medaglie, nella disciplina solo latin. «Quest’anno sono partiti otto atleti, tutti hanno conquistato una medaglia. La scuola ha ottenuto quattro primi posti, sei secondi e cinque terzi. Abbiamo partecipato anche l’anno scorso, ma con un numero inferiore di ballerini», racconta la maestra Elena Melis. La delegazione era composta da Matteo Steri, Beatrice Tuveri, Francesco Fadda, Gaia Careddu, Viola Pala, Chiara Mirai, Giada Demurtas, Angelica Ortu. «Gli Open World sono un’occasione per confrontarsi con ballerini di alto livello, un’esperienza dalla quale trarre insegnamento per le future gare», spiega Melis. «Il prossimo obiettivo della scuola è il campionato italiano a Cercola a luglio. Parteciperanno 20 ragazzi di Amèlie Danza», anticipa Melis, che segue gli allievi insieme a Fabio Obino, suo partner dal 2009.

