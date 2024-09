Amelia mastica amaro «Olbia insoddisfacente»  

Olbia. Marco Amelia non è soddisfatto. Dopo la sconfitta al debutto con l’Ilvamaddalena, a segno al “Nespoli” 3-0, domenica scorsa contro il Latte Dolce l’Olbia poteva riscattarsi pienamente con una vittoria. Invece, si è dovuta accontentare di un pareggio.

Per come si era messa la partita, coi sassaresi avanti 2-0 all’intervallo, il 2-2 del “Vanni Sanna” è un punto da bicchiere mezzo pieno, ma il tecnico dei bianchi lo vede mezzo vuoto. «Peccato non averla ribaltata», ripete mentre richiama alla mente gli episodi della ripresa, dal rigore parato a Sorgente da Di Chiara al salvataggio sulla linea di Staffa sul tiro di Odianose, che hanno impedito agli avversari di dilagare, fino al penalty negato sul contatto in area tra Cabeccia e Santi che al 90’, sul 2-2, poteva valere l’intera posta in palio. Certi regali, però, si pagano. «Non mi è piaciuto l’atteggiamento del primo tempo, è stato bruttissimo. Posso premiare solo la reazione avuta dopo, che ci ha permesso di recuperare la partita», ha tuonato nel post partita Amelia che ieri, alla ripresa degli allenamenti in vista della gara interna col Guidonia, tra le candidate alla vittoria finale, si è fatto sentire dai suoi giocatori.

Un punto in due giornate è un magro bottino per chi dovrebbe essere protagonista in Serie D, a dispetto del mercato poco esaltante. I rinforzi attesi, uno per reparto, aiuteranno, ma intanto chi gioca è invitato a dare di più.

