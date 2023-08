Amelia Lai, la regina del cucito ha spento centodue candeline 

Amelia Lai ha spento 22 candeline. Con lei i dieci figli, 22 nipoti e tanti pronipoti, tra cui la piccolina di casa di appena tre mesi. Signora Amelia è nata nel 1921, nella sua vita non si è mai risparmiata e ora ha qualche acciacco dovuto all’età. Ha fatto la sarta, poi dopo sposata, si è dedicata alla famiglia, alla campagna, senza però abbandonare la sua grande passione: il cucito. Nella sua casetta sopra piazza Vittorio Emanuele, sono stati cuciti tutti gli abiti del primo gruppo folk del paese. La grande famiglia della signora Amalia non si è lasciata scappare l’occasione di essere accanto alla nonnina e, chi prima e chi dopo, hanno tutti cercato di essere presenti per la festa. Per lei, i fiori e la targa dell’amministrazione comunale.

