Amedeo Minghi torna a Cagliari: «Sardegna, abbracciami ancora» 

Dopo il sold out di Iva Zanicchi, torna la grande musica italiana alla Fiera Natale: domenica alle 17 Isolarte porta al Palazzo dei Congressi Amedeo Minghi, 78 anni, in concerto gratuito. Sul palco anche i Collage di Tore Fazzi.

Amedeo Minghi: dal quartiere Trionfale di Roma al mondo, con fanclub negli Usa e in Russia. Una città che rappresenta un orizzonte affettivo e che ha influito nella sua poetica.

«Sicuramente è stata determinante. Nascere e crescere a Roma non è indifferente, è una città particolare, unica al mondo, che ti imprime un segno per la vita. La romanità è una cosa antica che ci portiamo appresso da millenni. È una città che segna un’appartenenza, come può essere Napoli, Bologna, Palermo o anche in Sardegna Cagliari, sono città che danno una caratteristica forte a chi ci cresce. Poi Roma è particolare, qui c’è di tutto e di tutto è successo, ne siamo consapevoli fino a un certo punto, però lo sappiamo che veniamo da lontano e andiamo lontano».

Leggendo i suoi testi e ascoltando la sua musica, emerge una forte spiritualità.

«Per me è molto importante quello che non si vede ma che c’è, e che forse è la parte più interessante, quella nascosta e che andiamo a scrutare. In fondo il cantautore questo fa: racconta la vita di cui non si parla mai, quella più intima e profonda».

“L’immenso” e “1950”. Per questo ancora emozionano il pubblico?

«“1950” è del 1983. Ormai è una signora, ma i suoi anni se li porta bene. Pensa, lo scorso anno ha vinto un disco d’oro certificato da Fimi e Siae. Dopo tutti questi anni… incredibile ma vero».

Molte partecipazioni a Sanremo sia come autore che come interprete.

«Troppe. Tre o quattro potevano anche essere evitate, non c’era bisogno di farle… c’erano contratti discografici e alla fine mi sono lasciato coinvolgere, ma tutto sommato una metà sarebbe stato meglio francamente evitarle. Ho fatto Sanremo otto volte come partecipante, l'ho fatto come produttore, come autore, come ospite. Ha fatto bene Vasco: una, due volte e basta».

Mietta, Mia Martini, Anna Oxa, Andrea Bocelli, Franco Califano, Rita Pavone e i Ricchi e Poveri per citarne alcuni. Come autore ha scritto canzoni per molti interpreti.

«Un po’ tutti quanti lo facciamo, i cantautori generalmente producono molta musica e in mezzo c’è spesso qualcosa che possiamo dare agli altri. È un modo di confrontarsi e di partecipare. Adesso è da un po’ che non lo faccio, ma se dovesse capitare lo farei ancora».

C'è un giovane a cui affiderebbe una sua canzone?

«Ultimo, perché mi sembra uno dei pochissimi che sappia cantare, e lo fa. Se penso a una mia canzone, penso a qualcuno che possa cantarla, no?».

Lei ha attraversato molte stagioni della musica italiana.

«Beh, il prossimo anno sono 60 anni di carriera».

Non è la prima volta che viene in Sardegna…

«Negli anni ‘80 e ‘90 venivo spesso, conosco molto bene anche l’entroterra, ma non torno da anni. Ricordo una volta che mi portarono a mangiare la pecora bollita con le patate, una cosa buonissima, un gruppo di trenta o quaranta organizzatori sotto un palazzo in costruzione. Abbiamo mangiato e bevuto talmente tanto che per tre giorni è stato difficile anche solo pensare al cibo, un contesto così ospitale, caloroso, familiare che se ne trovano di rado».

