Amedeo Minghi e i Collage a Cagliari Cantare d’amore (ma senza nostalgia) 

Ancora sold-out per Amedeo Minghi e i Collage: ieri sera un pubblico caloroso di oltre 1200 persone ha affollato il Centro Congressi della Fiera per il secondo appuntamento organizzato dall’associazione Isolarte all’interno della Fiera Natale. Ancora tanti i giovani per una serata il cui elemento coesivo è l’amore, quello cantato e quello che il pubblico trasmette ai propri beniamini sul palco. È perciò nella natura delle cose che Minghi apra la sera con “Cantare è d’amore”, brano portato per la prima volta dal cantautore romano sul palco di Sanremo nel 1996 e tra i suoi puoi conosciuti.

«Facci sognare!»

«Era da un po’ che non ci vedevamo», dice rivolgendosi al pubblico, «speriamo che questo incontro sia propiziatorio per un concerto il prossimo anno». La risposta dalla sala non si fa attendere, «ci saremo tutti!» e «facci sognare!» «Ci provo, sognare serve anche a me» risponde prima di intonare “Notte bella magnifica”. Ed è parlando del tempo che scivola via, e di cui è importante sfruttare ogni momento che introduce “Decenni”, perché la memoria è traditrice, e gli anni lontani «il tempo li fa belli». Meglio abitare il presente. La serata prosegue con alcuni dei brani più popolari e significativi di una carriera lunga sessant’anni: “Quando l’estate verrà”, “Ricordi del cuore”, “1950”, e sul ritornello «la radio trasmetterà, la canzone che ho pensato per te», un mare di voci si unisce in coro. Il brano si lega a “La vita mia” in un elegante medley; Minghi porge il microfono al pubblico che a «perché tremare fa» risponde «la vita che se ne va». La conclusione è affidata al pubblico, in un’affettuosa inversione di ruoli dove il cantautore si trasforma in maestro che dirige il pubblico in un coro sulle note di “Vattene amore”, il famosissimo brano portato all’Ariston nel 1990 in un duetto con Mietta.

Tutti in coro

Il tempo dei saluti e di sistemare gli strumenti, e sul palco compaiono in formazione ridotta i Collage: Tore Fazzi, Uccio Soro e Francesco Astara. Fazzi intona “Tu mi rubi l’anima” che valse al gruppo il secondo posto al Festival della canzone italiana nel 1977, mentre dal pubblico si leva un’ovazione. Segue il brano del 1981 “I ragazzi che si amano”. «Ero spaventatissimo,» dice Fazzi rivolgendosi al pubblico, «quel burlone di Amedeo prima che entrassimo mi ha detto: “ragazzi, un disastro, ci saranno dieci persone”». Ma la sala è piena, non ci sono posti a sedere e molti sono rimasti in piedi pur di ascoltare i loro cantanti del cuore. È la volta di “Due ragazzi nel sole”, il pubblico accompagna con il coro e con il controcanto, e tiene il tempo con le mani su “Sole rosso”. Il ritornello di “Lei non sapeva far l’amore” è del pubblico, che lo canta in una sola voce, e dopo “La gente parla” è già il momento dei saluti. «No, è presto!» rumoreggia il pubblico, e allora via, con una coda finale: “Piano piano… m’innamorai di te”, “Donna musica”, “Saprei darti un’anima”. Ma al pubblico ancora non basta, e allora si battono le mani e si canta “Su piririòlu” e ancora una volta, con tutto il pubblico, “Tu mi rubi l’anima”, perché alla fine è questo che la musica fa quando resta a lungo nel cuore dalla gente.

