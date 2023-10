Amburgo, allarme terrorismo Volo Ryanair torna indietro 

Bruxelles. L’aeroporto di Amburgo, nel giorno del vertice intergovernativo tra Germania e Francia, è stato la prima vittima del ritorno della grande paura, quello degli attentati terroristici in Europa. Lo scalo della città tedesca è stato chiuso per una manciata d’ore dopo il rilevamento di una minaccia di attentato a un volo di linea partito da Teheran. L’allarme è poi rientrato.

Alle 12.40 le autorità di Amburgo hanno annunciato la sospensione delle attività dello scalo internazionale. La decisione è giunta dopo che la Polizia federale aveva ricevuto una email in cui si minacciava un attacco a un volo proveniente dall’Iran. Le autorità hanno preso la email sul serio, forse anche per il concomitante vertice tra il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere Olaf Scholz, proprio ad Amburgo. L’aereo, atterrato alle 12.20, è stato parcheggiato in un’area speciale, i 198 passeggeri e i 16 membri dell’equipaggio sono stati sottoposti a controlli di sicurezza in una zona separata. Alla fine l’emergenza è rientrata e i voli sono ripresi. Intanto, un razzo sparato dai miliziani di Hamas è caduto a poche centinaia di metri dall’aeroporto di Tel Aviv quando un Boeing 737 di Ryanair si stava avvicinando per l’atterraggio, come riporta il Corriere della Sera. Pochi secondi dopo il jet della low cost europea ha virato verso un approdo più sicuro, a Cipro. Ryanair, così come molte altre compagnie, ha cancellato i voli fino all’11 ottobre.

