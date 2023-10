Ambulatorio vaccinale, si apre uno spiraglio 

L’ambulatorio vaccinale in via Giuseppe di Vittorio a Sestu non riaprirà più. Ma un centro tutto nuovo potrebbe sorgere in via Dante, nel poliambulatorio destinato nelle intenzioni della Giunta guidata da Paola Secci a diventare la Casa della salute.

Per ora l’unica certezza è il disagio vissuto dai cittadini, costretti dopo la chiusura dell’ambulatorio vaccinale ad andare altrove. Flavia Mancosu, che ha due figli piccoli, proprio nell’età in cui si fanno molte vaccinazioni, raconta: «Gli appuntamenti devono essere fissati via mail, scrivendo all’Asl, e un sistema automatico decide dove devi andare, quindi non è possibile scegliere il luogo. A volte ci si deve spostare con i bus, e con un bambino non è facile, inoltre accade che le liste d’attesa siano lunghissime, così si rischia di superare la data indicata come scadenza per il vaccino. Quando si poteva fare qui, era più facile organizzarsi».

Le proteste

Il disagio è stato più volte segnalato dalla minoranza in Consiglio: «Ho presentato un’interrogazione già nel 2020», ricorda la consigliera di Articolo uno, Anna Crisponi: «Prima hanno accampato la scusa della pandemia, poi la necessità di lavori di adeguamento strutturale. Nell'ultima seduta del Consiglio comunale», aggiunge Crisponi, «l'assessore Taccori ha detto che i locali comunali in via Di Vittorio saranno destinati ad altro. Si è parlato anche di una trattativa per quelli di via Gorizia, ma sarebbero necessari anni per renderli agibili. Il centro resta chiuso dopo tre anni di scuse e dichiarazioni disattese».

È di pochi giorni fa l’intervento del consigliere dei Riformatori, Michele Cossa, già sindaco di Sestu: chiedeva all’assessore regionale alla Salute, Carlo Doria, di sbloccare i fondi per riaprire il Centro vaccinale, trasformando il poliambulatorio di via Dante nella Casa della salute, una struttura più grande e che erogherebbe anche questo servizio: «Sono strutture fondamentali per rafforzare i servizi sanitari territoriali e garantire una risposta efficace alle esigenze della popolazione».

Il progetto

In questa direzione si sta muovendo il Comune, replica la sindaca Paola Secci: «Dopo i contatti con l’Asl, che ringraziamo per aver ascoltato le nostre istanze, il direttore generale Marcello Tidore ha ufficializzato la richiesta di 250mila euro per le modifiche strutturali al poliambulatorio di via Dante, che in questo modo potrà ospitare anche il Centro vaccini e diventare così a tutti gli effetti Casa della salute». Niente da fare, invece, per il vecchio ambulatorio di via Di Vittorio, che non soddisfa più i requisiti minimi di sicurezza, e non c’è ancora una data per l’inizio dei lavori per realizzare la Casa della salute. «Siamo in attesa di una risposta dell'Assessorato regionale», conferma la sindaca.

