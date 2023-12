Ambulatorio straordinario, i disservizi entrano in Consiglio 

Nell'ultima riunione del Consiglio comunale di Terralba si sono discusse le numerose interpellanze presentate dai consiglieri di minoranza. E quella che riguardava i disservizi dell'Ambulatorio straordinario territoriale è stata una delle protagoniste. In particolare ha tenuto banco l’assenza del medico, e di conseguenza la chiusura dell’Ascot, lo scorso giovedì, in occasione di un giorno prefestivo, nonostante il sindaco Sandro Pili avesse rassicurato i cittadini qualche giorno prima dichiarando che l'ambulatorio sarebbe stato aperto regolarmente.

«Il sindaco – spiega il consigliere, Gabriele Espis - ha ammesso il disguido e si è scusato sottolineando che la comunicazione dell'assenza del medico è stata inviata solo giovedì mattina, quando tutti erano impegnati e nessuno ha avuto modo di leggerla. Secondo noi però sarebbe stato possibile visionare la comunicazione in tempo e informare i cittadini dell'assenza del medico, evitando così che si presentassero all'ambulatorio. Anche perché esistono i telefonini e oltre al sindaco ci sono assessori e consiglieri di maggioranza che si possono occupare di queste problematiche».

Il sindaco ha poi annunciato che giovedì 21 parteciperà a un incontro nella sede dell’Asl 5 tra il direttore Angelo Serusi e l’assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria, per discutere della situazione sanitaria in provincia. «Speriamo non si tratti solo di una breve visita ma che si avvii un tavolo di discussione coinvolgendo tutti i centri che hanno problemi con l'Ascot. Ad esempio, Terralba dispone solo di due giorni a settimana per usufruire dell'ambulatorio, mentre altri ne hanno a disposizione anche quattro», conclude Gabriele Espis.

RIPRODUZIONE RISERVATA