Ambulatorio, lavori in ritardo 

Passo in avanti nell’iter per la riqualificazione del Poliambulatorio di Dolianova, opera fondamentale per rilanciare la sanità nel territorio. Il Comune ha nominato il verificatore del progetto redatto da un pool di professionisti e finanziato dall’assessorato regionale della Salute. Nelle prossime settimane sarà bandita la gara d’appalto.

Il ritardo

Il sindaco Ivan Piras rassicura sul rispetto delle tempistiche. «Siamo in ritardo di una quindicina di giorni rispetto all’indicazione di bandire l’appalto entro settembre – spiega il primo cittadino – considerando che da luglio siamo rimasti senza responsabile dell’Ufficio Tecnico ci avrei messo la firma. I lavori partiranno entro la fine dell’anno».

A rallentare l’iter, nei mesi scorsi, era stata la concessione di un ulteriore finanziamento d 500mila euro in aggiunta ai 700mila stanziati nel 2019. Una buona notizia che ha però obbligato il Comune a revocare il precedente incarico e ad affidarne uno nuovo allo stesso raggruppamento di professionisti. Ora, dopo la valutazione del progetto, si potrà finalmente bandire la gara d’appalto da 1,2 milioni di euro che doterà il territorio di una struttura moderna ed efficiente, in grado di rispondere ad un bacino d’utenza di circa 20mila abitanti.

I disagi

La ristrutturazione dell’immobile di Piazza Europa, realizzato negli anni ’60 e ormai fatiscente, non è più rimandabile. Il degrado dell’edificio ha progressivamente depotenziato l’offerta delle prestazioni sanitarie. Oggi a Dolianova sono presenti, per una volta alla settimana, solo un fisiatra ed un ortopedico. Per le visite oculistiche, cardiologiche, dermatologiche e odontoiatriche occorre spostarsi a Quartu.

Prestazioni a singhiozzo anche per l’ufficio ticket (aperto solo il mercoledì) e i prelievi ambulatoriali e domiciliari. Il Comune è intanto al lavoro per reperire gli spazi dove trasferire temporaneamente uffici amministrativi e ambulatori durante la ristrutturazione dell’immobile. Tra le ipotesi in campo i locali di Su Cuccureddu che durante il Covid hanno ospitato l’hub vaccinale del Parteolla o quelli del Centro anziani di piazza Brigata Sassari.

Per l’ultimazione dell’iter, intanto, il Comune potrà contare su un nuovo funzionario di riferimento. Con decreto sindacale è stato infatti nominato nei giorni scorsi il nuovo responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio. Si tratta di Antonio Pasquale Belloi, ex capo del servizio regionale della Protezione Civile. Rimarrà in carica fino al 13 ottobre del 2025.

