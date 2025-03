«Ambulatorio gratis per attirare un medico, ma nessuno lo vuole» 

«Non lo vogliono neanche gratis». È sconsolato il sindaco di Gesico Terenzio Schirru: pur di avere un medico in paese, ha offerto gratuitamente l’ambulatorio. «E, come Comune», aggiunge, «ci sobbarchiamo anche gli eventuali lavori da fare. In pratica, l’unica cosa da pagare sono le utenze. Parliamo, per intenderci, di cifre intorno ai 20, 30 euro al mese». Ma quell’ambulatorio non lo vuole nessuno. «Eppure, è ospitato nella ex casa di riposo ed è totalmente a norma: ci sono i bagni, gli antibagni, lo spazio per i lettini. C’è tutto quello che serve in un ambulatorio. Ma, nonostante tre bandi, ancora nessuno si è fatto avanti».

Gli ostacoli

La ragione? Per rispondere, Schirru tira fuori lo smartphone, con il dito nasconde il nome dell’interlocutore e mostra una chat su WhatsApp nella quale si parla di quell’ambulatorio. Il medico all’altra capo del telefono condivide un post nel quale si racconta che alcuni centri dell’Oristanese si fanno carico di ogni spesa, comprese quelle relative al pagamento delle utenze. «Non è l’unica ragione: visto che, nelle zone dell’interno, il medico è condiviso tra più centri, spesso viene scelto come sede dell’ambulatorio il paese che ha più abitanti». I pazienti di Gesico, paese con 750 abitanti, devono andare a Siurgus Donigala dove, invece, i residenti sono 1850. E questo se le cose vanno bene. Perché attualmente molti gesichesi sono proprio senza medico. «Dopo essermi rotto il legamento di un braccio», racconta Giovanni Porceddu, «ho avuto bisogno di un’impegnativa per un’ecografia. Solo che sono senza assistenza di base e la guardia medica non me la può fare. Ho anche provato a chiedere se potessi farla senza impegnativa a pagamento. Anche questo è impossibile. E così devo aspettare, chissà sino a quando».

I disagi

I problemi che devono affrontare i cittadini («al 70 per cento anziani», interviene il farmacista Salvatore Obino) sono noti: tra spostamenti in altri paesi e visite private, i pazienti sono sottoposti a ulteriori salassi. «Non solo», riprende Obino, «l’assenza del medico in paese mette in crisi anche me: come mi devo comportare se qualcuno viene a chiedermi un farmaco salvavita senza avere la ricetta? Posso lasciare un paziente senza insulina se arriva da me il venerdì sera?». Per altro, la situazione danneggia lo stesso farmacista. «Da quando non c’è più il medico in paese, ho perso almeno il trenta per cento del fatturato. Qualcuno che lavora in un altro Comune, magari finisce con lo scegliere lo specialista in quel paese. E, ovviamente, acquista lì le medicine dopo essere stato visitato. Ci sono giornate nelle quali incasso sessanta euro. In queste condizioni diventa difficile andare avanti».

L’amarezza

Un quadro desolante, la vicesindaca Cinzia Porceddu è sconsolata. «La situazione», riflette, «è insostenibile, la politica regionale dovrebbe intervenire urgentemente per ridefinire e rafforzare il ruolo dei medici di famiglia per sostenere un sistema sanitario territoriale capillarizzato che supporti soprattutto le persone fragili, anziani, cronici in primis». Non solo, Porceddu che conosce bene le aziende sanitarie, aggiunge: «Il sistema territoriale serve anche a ridurre gli accessi impropri ai pronto soccorso che sono in affanno. Altre Regioni hanno perfino gli infermieri di famiglia e di comunità per una presa in carico completa e continua dei pazienti. E noi?».

