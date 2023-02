«Ambulatorio freddo per i bimbi» 

La vicenda dell’ambulatorio troppo freddo non è sfuggita all’ex vicesindaca Emanuela Sedda, da tempo in rotta con sindaco Emidio Contini. «L’Amministrazione non si è preoccupata di mettere a posto il condizionatore per avere un sufficiente riscaldamento nell’ambulatorio».

A Ussana il caso dell’ambulatorio comunale di piazza Mercato, dove al martedì e giovedì pomeriggio la dottoressa Francesca Luisa Dessì visita i piccoli pazienti del posto, è stato sollevato dal capogruppo di minoranza consiliare Paolo Loddo: «Il servizio di pediatria a Ussana da qualche tempo è sospeso. L’impianto di riscaldamento è guasto e non viene effettuata la manutenzione. Diverse mamme riferiscono che la pediatra fissi gli appuntamenti a Monastir anche per i giovani pazienti residenti ad Ussana. Motivo: l’ambulatorio del nostro paese risulta non idoneo», afferma l’ex sindaco del paese, oggi alla guida del gruppo di minoranza “Rivoluzione Operosa”.

L’impianto di riscaldamento guasto causa disagi (per specialisti e pazienti) nell’ambulatorio comunale di Ussana, dove esercitano un medico di famiglia e la pediatra e dove in diversi casi i genitori sono stati invitati a far visitare i propri bambini nell’ambulatorio della vicina Monastir, più accogliente e caldo.

Il caso

La polemica

La vicenda dell’ambulatorio troppo freddo non è sfuggita all’ex vicesindaca Emanuela Sedda, da tempo in rotta con sindaco Emidio Contini. «L’Amministrazione non si è preoccupata di mettere a posto il condizionatore per avere un sufficiente riscaldamento nell’ambulatorio».

Caldissimo d’estate e gelo d’inverno: la situazione dell’impianto di condizionamento fuori uso nell’ambulatorio di Ussana durerebbe da tempo, almeno da agosto scorso quando la dottoressa Dessì ha preso servizio a Ussana.

La replica

Spiega l’assessore Pinuccio Piras: «Si è guastato il climatizzatore, abbiamo provveduto a incaricare il tecnico per la sistemazione urgente». Interviene anchela dottoressa Dessì «L’ambulatorio a Ussana non è mai stato sospeso, si tratta di una notizia del tutto falsa. Piuttosto a causa del freddo, in particolari casi come la pesatura e controllo crescita dei neonati ho preferito, d’accordo con i genitori, visitare i bambini nell’ambulatorio di Monastir», chiarisce la specialista. «Se c’è freddo nell’ambulatorio di Ussana? Si, è capitato che mi sia dovuta portare una stufetta per riscaldare l’ambiente e che abbia lavorato tenendo il piumino indosso», continua la dottoressa. Insomma: con le temperature di poco superiori allo zero spogliare e visitare i piccoli pazienti è scomodo e azzardato.

Ancora l’ex sindaco Loddo. «Il servizio di pediatria, molto apprezzato dalle mamme, era stato ottenuto dalla mia amministrazione riqualificando lo stabile di piazza Mercato. Privarsi di un servizio essenziale, ottenuto con grande sforzo, per la mancata manutenzione degli impianti lascia molto perplessi circa l’efficacia di questa amministrazione comunale . Auspichiamo una pronta inversione di marcia, effettuando la manutenzione del riscaldamento e restituendo a breve un servizio essenziale: la pediatria di base».

