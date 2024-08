Ambulatorio, ecco il climatizzatore 

Le rimostranze alla fine hanno sortito l’effetto voluto e i climatizzatori tanto invocati dalla dottoressa Annalisa Mele sono stati installati ieri mattina nell’ambulatorio, che ne era sprovvisto. L’Asl di Oristano, dopo un’attesa di un anno, ha posizionato due condizionatori d’aria indispensabili con questo clima infuocato: uno nella sala d’attesa e uno nello studio medico, così i pazienti potranno attendere al fresco. «A partire dalla prossima settimana con il consueto orario di apertura, scusandomi nuovamente per il disagio», precisa la Mele.

Ambulatorio notturno

Proprio le alte temperature avevano incoraggiato la dottoressa Mele, anche sindaco del borgo montiferrino, a spostare l’orario delle visite dalle 19 alle 22, per sfruttare un po’ più di fresco e salvaguardare la salute dei suoi pazienti, soprattutto anziani e fragili, perché il luogo di cura era diventato «uno spazio di pericolo per l’afa insopportabile». La richiesta dei condizionatori risale all’anno scorso, quando la dottoressa aveva sollecitato la direzione sanitaria, ma non era stata soddisfatta. In servizio già da tre anni nell’ambulatorio bonarcadese, si era offerta di comperare a sue spese il climatizzatore ma non era stata autorizzata dall’Asl.

«Ringrazio la direzione generale Asl per aver provveduto. Tuttavia al direttore Serusi rispondo che è proprio lui a minimizzare i problemi che quotidianamente vengono segnalati dai numerosi professionisti che, nonostante le condizioni disagevoli in cui sono costretti a prestare servizio, garantiscono massimo impegno nella cura. Anche da consigliere regionale ho recepito le segnalazioni dei colleghi medici e dei pazienti, cercando soluzioni nel periodo del Covid, e mostrando vicinanza e solidarietà alle tante comunità delle aree interne, più lontane dalle attenzioni dei grandi centri e presidi», precisa Mele.

La Asl

Il direttore generale Angelo Maria Serusi chiarisce che per l’ambulatorio bonarcadese «abbiamo garantito sempre impegno e risorse economiche come per altre realtà. A Bonarcado abbiamo sistemato il tetto, ritinteggiato e rifatto l’impianto elettrico e ora abbiamo installato due condizionatori. Rimaniamo in attesa che la Mele ci indichi di aver trovato un suo ambulatorio».

