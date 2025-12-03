Ambulatorio chiuso, sindache in rivolta 

La sindaca di Sestu Paola Secci e quella di Monastir Paola Ugas si rivolgono insieme alla Asl, per chiedere conto della situazione del Poliambulatorio di Sestu, chiuso da un anno per lavori di restauro e ampliamento dei servizi. «Con la presente si chiede cortesemente di conoscere lo stato di conclusione dell’iter procedurale previsto nell’ambito del finanziamento Pnrr destinato alla ristrutturazione della struttura in oggetto, la data stimata per il trasferimento dei servizi attualmente dislocati, e la previsione di riapertura al pubblico della Casa della Salute», scrivono le due prime cittadine in una lettera, inviata congiuntamente.

Disagi comuni

Con la chiusura del Poliambulatorio di Sestu, infatti, gli effetti si sono sentiti anche a Monastir, dove sono stati indirizzati i pazienti della struttura sestese: «Nel nostro poliambulatorio abbiamo un’affluenza triplicata», racconta Paula Ugas, «quindi attese più lunghe per i cittadini. Senza contare che il Poliambulatorio di Sestu è molto grande e serviva molti abitanti anche del resto dell’hinterland cagliaritano».Paola Secci continua: «Per me questo tema è veramente di grandissima importanza. Tutti i servizi medici devono necessariamente tornare a Sestu, come da accordi. Non possiamo penalizzare i pazienti fragili sestesi che sono costretti a rinunciare alle cure o a spostarsi con grave aumento di disagio e tempistiche».

Mesi di ritardo

Costati 820 mila euro, dei quali 745 mila sono da un finanziamento del Pnrr, i lavori prevedono di restaurare e modernizzare la sede Asl sestese di via Dante, che verrà convertita in una “Casa della Salute”, chiamata anche a volte “Casa di Comunità”. La struttura prima offriva cardiologia, dermatologia, neurologia, oculistica, odontoiatria, ortopedia, otorino, prelievi. Chiuse gradualmente alcuni reparti e poi interamente i battenti a dicembre 2024. Si parlava della riapertura a fine agosto, ma non è stato così. A un certo punto sono state scoperte anche alcune lesioni strutturali: «Sono state immediatamente prese in carico dall'ufficio Tecnico Aziendale della Asl, attivando tutte le procedure di garanzia previste dal capitolato d'appalto stipulato con la ditta incaricata per i lavori di consolidamento», spiegava la sindaca Secci. E c’è anche la burocrazia, perché al termine dei lavori le spese del Pnrr dovranno essere rendicontate e valutate da un terzo soggetto indipendente.

Cantiere infinito

Così oggi solo il silenzio regna in via Dante. L’ultimo aggiornamento è arrivato dall’ufficio tecnico Asl ieri pomeriggio: «I lavori sono momentaneamente sospesi per problemi tecnici che richiedono alcune verifiche prima della ripresa delle attività». Ma non si può ancora stimare una data di riapertura.

