Ambulatorio chiuso per burocrazia 

Un ambulatorio attrezzato, ampi locali, un medico in pensione disponibile a prestare servizio due volte alla settimana. E l’amministrazione di Boroneddu pronta a pagare tutte le spese. Situazione idilliaca in un momento in cui in diversi centri della provincia manca l’assistenza di base e la sanità è in emergenza. Peccato però che l’Asl di Oristano non abbia ancora dato il via libera per attivare il servizio e al momento l’ambulatorio sia chiuso.

I passaggi

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Angelo Mele, ha investito diverse migliaia di euro per dare ai cittadini (150 residenti e il primato di essere il secondo centro della provincia con una popolazione over 65) la possibilità di avere un medico nel proprio paese. Sono pochissimi gli anziani ad avere un’auto e molti non hanno nemmeno la possibilità di farsi accompagnare nei centri vicini per trovare assistenza. Senza dimenticare che nell’Alto Oristanese in tantissimi ormai si ritrovano senza medico di base con grosse difficoltà e disagi.

Le criticità

E da gennaio con il pensionamento di altri due (ma non si esclude che nei prossimi mesi lascino anche altri camici bianchi), la situazione è destinata a peggiorare. Almeno in seimila saranno costretti a rivolgersi all’Ascot, che non è attivo tutti i giorni né in ogni centro, o alla guardia medica o al punto di primo intervento di Ghilarza. Problemi emersi anche nell’incontro di qualche giorno fa, promosso dal Comitato in difesa dell’ospedale e della tutela della salute, con i consiglieri regionali oristanesi. «Vogliamo dare un servizio indispensabile ai nostri cittadini e, se il medico dovesse rendersi disponibile, anche ad altri pazienti dei centri vicini – ha assicurato il sindaco Mele – Stiamo cercando di fare il possibile e dare il nostro contributo per risolvere un problema molto sentito dalla popolazione. Non capiamo perché da mesi non venga data una risposta chiara alla nostra richiesta».

La replica

Dall’azienda sanitaria oristanese fanno sapere: «Attualmente si è in attesa della proroga della norma regionale che dà la possibilità di far lavorare i medici pensionati negli ambulatori Ascot – sostengono – proroga che scadrebbe il 31 dicembre. Una volta ottenuta, la Asl ha già pronta la manifestazione di interesse per acquisire la disponibilità di ulteriori medici da inserire negli Ascot. Le modalità di funzionamento dell’ambulatorio saranno poi concordate con la struttura per l’integrazione ospedale-territorio della Asl 5 e il Comune di Boroneddu, modalità che saranno valutate e definite sulla base dei bisogni della popolazione, in particolare del numero di abitanti privi di medico di famiglia».

