Ambulatorio Caritas a settembre 

La Caritas della parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Nuoro mette a disposizione medici per visite di controllo gratuite con l’intento di aiutare i cittadini più bisognosi, soprattutto dal punto di vista economico. Tutto inizia nel 2019, da due medici andati in pensione e dall’invito di don Piero Mula. Insieme decidono di chiamare e coinvolgere altri colleghi in pensione. La pandemia, però, blocca l’attività, che riprende a emergenza conclusa. Oggi la Caritas confida di trovare altri medici disposti ad aiutare i cittadini meno abbienti. Attualmente, nel laboratorio medico e infermieristico della Caritas Sacro Cuore, sono disponibili una pneumologa, una nefrologa, un cardiologo, un otorino, una fisiatra, una fisioterapista e due infermiere.

Gli operatori hanno prestato aiuto sino al mese scorso, e ora si concedono una pausa; verso metà settembre riprenderanno le prenotazioni, con giorni e orari ancora da stabilire in base alla disponibilità dei medici. Le aperture saranno comunque garantite almeno due volte a settimana, su appuntamento al numero 3802386484. Le visite sono gratuite, ma chi desidera può lasciare un’offerta utile a coprire le spese ordinarie come la cancelleria o all’acquisto di strumenti necessari per il controllo dei pazienti. (g. pit.)

