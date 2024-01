Ambulatorio Asap, lamentele per file e disagi 

Oltre la mancanza dei medici di famiglia che si protrae ormai da diversi mesi, per migliaia di cittadini serramannesi che si trovano nelle condizioni di dover ricorrere al servizio Asap si aggiunge il disagio di dover affrontare le tante ore di attesa senza la garanzia che tutti abbiano la possibilità di usufruire di un riparo dal freddo di questi giorni. La Asl del Medio Campidano fa sapere di aver «messo a disposizione i locali all’interno del Poliambulatorio, per evitare ai pazienti di attendere all’esterno. Per scongiurare discussioni e disagi e garantire il rispetto dei turni, nella struttura è stato messo a disposizione un elimina code».

La sala d’attesa dell’ambulatorio della guardia medica che ospita il servizio Asap dispone solo di pochi posti a sedere e, nonostante la disponibilità dei locali adiacenti ma non direttamente confinanti, dell’area ticket sembra che la situazione non sia migliorata. «C’è chi arriva ore prima rispetto all’orario di apertura del Poliambulatorio e anche se riesce ad avere uno dei primi numeri, basta una minima disattenzione e rimane fregato», commenta Francesco Ledda: «Si viene superati da chi è rimasto vicino alla porta di ingresso della guardia medica». Carlo Fava, 83 anni, offre un suggerimento: «Spostando i medici negli ambulatori all’interno della struttura si eviterebbero anche le discussioni coi furbetti».

Continuano quindi le proteste per una situazione che, per ora, non sembra essere stata risolta.

