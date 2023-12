Ambulatori senza luce, disagi e proteste 

“Per migliorare occorre l’energia di tutti”, si legge nel foglietto informativo di Enel distribuzione. E di energie l’Asl ne ha dovuto impiegare parecchie per fronteggiare l’interruzione scattata giovedì dalle 9 alle 16, per consentire dei lavori sugli impianti in parte di via Turati e via Bizet.

Il tutto con solo due giorni di preavviso che hanno creati enormi problemi tanto che alla fine è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per portare giù una donna disabile che non sapeva come scendere dal quinto piano con l’ascensore fuori uso.

Tanti disagi

«Avevamo chiesto di spostare i lavori a sabato quando il poliambulatorio è chiuso ma ci hanno risposto che non era possibile», spiega il direttore del distretto Quartu- Parteolla Ugo Storelli, «e non è stato facile fronteggiare l’emergenza. Abbiamo un centro dialisi che non poteva certo stare senza corrente, e una farmacia con i frigoriferi pieni di farmaci importantissimi che avrebbero potuto subire danni e inoltre abbiamo dovuto cercare di contattare tutti i pazienti che dovevano sottoporsi a visite, per rimandare gli appuntamenti». Detto questo, «capisco che i lavori si debbano fare, ma ci hanno informato della questione soltanto il lunedì e un preavviso di soli due giorni mi sembra francamente poco per un poliambulatorio. Siamo intervenuti con grande disagio attivando ovviamente i generatori. Ci auguriamo se dovesse ricapitare, almeno di essere avvisati con largo anticipo, anche perché non stiamo parlando di un ufficio che al massimo non può utilizzare i pc ma di un poliambulatorio dove ci sono macchinari importanti».

L’intervento dei vigili

Tanto che molti pazienti che non è stato possibile rintracciare al telefono, si sono presentati al poliambulatorio per le visite. Come nel caso, appunto, di una donna in forte sovrappeso che, arrivata al quinto piano per la visita non riusciva più a scendere dopo l’interruzione dell’energia e il conseguente stop dell’ascensore. Non c’era modo di poterla far arrivare al piano terra, visto che, per via delle sue condizioni, non era possibile scendere per le scale, così alla fine si è stati costretti a chiamare i vigili del fuco che hanno aiutato la donna che così è potuta tornare a casa.

Molti pazienti sono arrivati anche da altri paesi del distretto, salvo poi dover tornare a casa per via dell’interruzione dell’energia elettrica. La situazione è tornata alla normalità soltanto alle 16, quando è stata riattivata la luce e l’Asl ha potuto spegnere i generatori.

