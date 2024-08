«Ambulatori roventi senza condizionatori, Oristanese nel caos» 

«La dottoressa Annalisa Mele ha più di una ragione, nell’ambulatorio di Bonarcado senza un condizionatore è impossibile lavorare tranquillamente e ai pazienti attendere serenamente», così il presidente dell’Ordine Antonio Sulis commentando la situazione assurda che ha costretto la dottoressa Mele a spostare l’orario dell’ambulatorio medico di Bonarcado dal lunedì al giovedì dalle 19 alle 22 sperando che il gran caldo molli altrimenti sarà complicato evitare che si fonda anche lo stetoscopio. Il notturno in camice bianco da Bonarcado andrà avanti «fino al posizionamento del condizionatore». Timbrato e firmato: dottoressa Annalisa Mele che oltre a essere medico è anche sindaco del paese.

Il disagio

I tempi di posizionamento del condizionatore non si conoscono, l’Asl per ora si impegna a farlo. «Dopo aver sistemato le posizioni più urgenti tra breve tempo cercheremo di completare i lavori pianificati». Meglio sarebbe stato predisporre il piano dei lavori per tempo evitando di arrivare, come purtroppo è successo, a luglio e agosto ribatte il presidente dell’Ordine, Antonio Sulis. «Il problema sollevato dalla collega di Bonarcado interessa molti altri presidi medici dell’Azienda sanitaria locale numero 5 di Oristano, comprese le guardie mediche, dove la tutela della salute di chi opera e dei pazienti non sembra assicurata come si conviene», dice Sulis. «Non si può arrivare al mese di agosto senza disporre di un condizionatore efficiente; vabbé che la sanità è in sofferenza ma non credo fino al punto di andare in tilt per qualche condizionatore. Dobbiamo ringraziare la dottoressa Mele per la sensibilità avuta e la disponibilità dimostrata spostando nelle ore meno calde l’apertura dell’ambulatorio evitando così la chiusura con tutti i disagi che avrebbe comportato ai cittadini di Bonarcado», aggiunge il presidente dell’Ordine dei medici.

I rischi

Bonarcado è una delle tante cartine di Tornasole della situazione complessiva della sanità oristanese alle prese con la indiscutibile carenza di medici che penalizza l’assistenza territoriale, mortifica la prevenzione e allontana dalle cure le persone più deboli e gli anziani. La dottoressa Annalisa Mele rinforza il concetto: «A 38 gradi quello che dovrebbe essere un luogo di cura come l’ambulatorio viene trasformato in uno spazio di pericolo soprattutto per le persone più anziane che sono gli assistiti più numerosi. Una situazione di sofferenza e di rischio chiaramente inaccettabile». Per tutti; la dottoressa Mele confessa di essere stata male e i pazienti non sono stati meglio.

