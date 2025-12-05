Ambulatori medici,  blitz dei ladri  

Tre furti nel giro di due giorni a Oristano, una delle città più sicure d’Italia, non venivano commessi da tempo. Nel mirino solo strutture sanitarie: due laboratori di analisi mediche e uno studio di un medico di famiglia, quello del consigliere comunale Roberto Pisanu.

I primi due colpi sono stati messi a segno in “fotocopia” nel laboratorio di analisi Cam (i ladri sono scappati con un bottino che è ancora da quantificare) in via XX Settembre e poi in quello Melis e Ponti, in via Brunelleschi (in questo caso hanno rubato alcune centinaia di euro e materiale).

I carabinieri stanno cercando di individuare la banda anche controllando le immagini delle telecamere di videosorveglianza dei due laboratori.

La polizia invece è al lavoro per individuare chi ha messo a segno il colpo nell’ambulatorio medico di Roberto Pisanu. In questo caso i ladri hanno forzato una finestra dello studio in via Deledda 29 e, una volta dentro, hanno racimolato materiale e del denaro (ma non i ricettari e il computer) prima di darsi alla fuga.

Non sono invece riusciti a portare via un telefono cellulare, perso all’interno dell’ambulatorio medico.

RIPRODUZIONE RISERVATA