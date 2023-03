Ambulatori, in tilt ascensore e scale mobili 

In una nota, il segretario della Uil Guido Sarritzu, evidenzia che «la manutenzione delle strutture Asl di via Turati e viale Colombo lascia a desiderare: ascensori guasti, scale mobili non funzionanti da anni, giardino colmo di erbacce, con tanti utenti, soprattutto gli anziani che hanno difficoltà ad accedere ai vari piani per effettuare le visite specialistiche o per il disbrigo di pratiche varie». Per questo, «è nostra intenzione incontrare il sindaco Graziano Milia e il direttore dell’Asl di Cagliari, per condividere un percorso di confronto sulle problematiche, che porti a migliorare le politiche socio sanitarie in città. Ricordiamo che Quartu, dopo Cagliari, è il centro più popoloso dell’area metropolitana di Cagliari, nonché la terza città della Sardegna. Merita pertanto rispetto e attenzione, garantendo adeguati servizi ai cittadini, e perché no, anche un ospedale cosi come deliberato con un ordine del giorno del consiglio comunale, qualche anno fa».

La brutta sorpresa arriva appena varchi la porta di ingresso e cerchi di raggiungere gli ambulatori per le visite mediche. Davanti alle scale, gli ascensori del poliambulatorio Asl in via Turati funzionano a singhiozzo. O meglio: di due uno solo funziona, mentre sull’altro, ormai da settimane, è affisso un cartello “fuori servizio”.

I sindacati

I pazienti

I più adirati ovviamente sono i pazienti costretti a sopportare questo disagio ormai da troppo tempo. Qualcuno ha dovuto sobbarcarsi anche sei piani a piedi, come Gabriella Stazzu 55 anni. «Da mesi l’ascensore non funziona», protesta «io sono dovuta andare per le scale fino al sesto piano per fare la visita. Per prendere l’unico ascensore rimasto, devi fare la fila e magari arrivi pure in ritardo alla visita» E se uno magari può avere messo in conto l’attesa per pagare il ticket, di certo non può immaginare di doverla fare anche per prendere gli ascensori.

«Dovevo andare al quinto piano ma mi fa male il ginocchio e quindi non mi è rimasta altra scelta che aspettare l’unico ascensore che funziona», dice Silvana Zucca 63 anni, «è chiaro che uno solo non basta. Ci auguriamo soltanto che lo riparino in tempi brevi». Gino Pireddu 70 anni descrive bene la situazione del momento: «File giù per salire e file su per scendere. È chiaro che un ascensore solo non può bastare per tutti i pazienti». Senza considerare poi che ci sono quelli costretti a muoversi in sedia a rotelle e che ovviamente occupano più spazio in ascensore riducendone la capienza. Piero Callai 81 anni, è stato più fortunato, «dovevo andare al primo piano e sono andato per le scale» racconta, «ma se avessi potuto alla mia età mi sarei evitato anche quello».

L’azienda

Dall’Asl spiegano che «il problema è noto e abbiamo più volte sollecitato la ditta che si deve occupare della manutenzione dell’ascensore. Purtroppo a quanto pare manca un pezzo che deve arrivare da fuori. Ci scusiamo per i disagi dei pazienti, ci dispiace che gli anziani vadano a piedi, ma possiamo assicurare che abbiamo sollecitato più volte». E le scale mobili? «Sono ferme da anni. Si sta cercando di capire quale sia il problema».

