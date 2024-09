Ambulatori e aula consiliare inaccessibili per i disabili 

Disagi per le persone disabili che devono accedere all’ambulatorio di diabetologia della Asl a San Gavino in cui si trova anche la sede della guardia medica. All’ingresso dello stabile di via Santa Lucia c’è un cancello in ferro che si apre solo in parte. «Per me è impossibile varcare il cancello sprovvisto di un’apertura elettrica e pesantissimo da aprire a mano – dice Pasquale Marongiu, pensionato di 72 anni con problemi di mobilità che deve usare un veicolo elettrico –. Spero che possano intervenire il sindaco e l’assessore comunale alla sanità locale. Chiedo che la Asl trovi un luogo più agevole per i diabetici con difficoltà motorie gravi come quelle che ho io».

Non è questo l’unico luogo di difficile accesso alle persone con disabilità a San Gavino: anche l’aula consiliare posta al secondo piano del Comune è irraggiungibile perché le dimensioni dell’ascensore non permettono l’ingresso di persone con una carrozzina o un mezzo elettrico di certe dimensioni. Ci sono anche marciapiedi in via Roma, all’altezza della chiesa di Santa Lucia, che non hanno lo scivolo per le persone con disabilità nonostante la presenza delle strisce pedonali. Stesso discorso per i marciapiedi di via Dante. ( g. pit. )

