Ambulatori con vista sui rifiuti 

Vecchi estintori, gomme, barattoli di vernice, stampanti, toner, container dal contenuto misterioso e ogni tipo di rifiuti. La Cittadella della Salute di via Romagna è una discarica non autorizzata nel cuore della città, a pochi metri dal liceo Pacinotti. Un immondezzaio che contrasta come un pugno nell’occhio con un luogo che dovrebbe essere il simbolo dell’igiene e della sicurezza. Invece no, a pochi passi dai padiglioni della Asl hanno trovato l’habitat naturale topi e insetti di ogni tipo.

La discarica

L’ ecocentro abusivo della Asl si trova in un campo sterrato prima dell’uscita di via Liguria. Un campo incolto utilizzato da pazienti e medici come parcheggio. Sulla destra, recintato con reti da cantiere e transenne, il campo della vergogna. All’interno c’è di tutto, ma i rifiuti più inquietanti, restando sconosciuto il contenuto dei giganteschi sacchi bianchi e dei container, sono vecchie cartucce di toner per la stampante impilati su un bancali. Non c’è dubbio, vista la condizione delle confezioni, che siano lì da parecchio tempo, sotto il sole, il vento e la pioggia che hanno fatto finire il contenuto nel terreno e nell’aria.

La denuncia

Paolo Cugliara è un sindacalista della Fials. «È sconcertante che la Regione consenta e assista passivamente a questa situazione di degrado e abbandono. Qui c’è di mezzo la salute dei pazienti e dei lavoratori costretti a convivere con una bomba ecologica a pochi metri da ambulatori e uffici. Pericolosa anche perché ormai tra i rifiuti hanno trovato il loro ambiente naturale e confortevole topi e insetti di ogni tipo». Cugliara rincara la dose. «Altro che Cittadella della Salute questa è la Cittadella delle Malattie. La discarica è così da molto tempo, l’ennesimo esempio increscioso di come viene gestita la Sanità cagliaritana».

La replica

Marcello Tidore, direttore generale della Asl di Cagliari, non ci sta a fare il parafulmine. «Purtroppo viviamo da anni,soprattutto alla Cittadella della Salute, il malcostume dei cittadini che abbandonano i rifiuti all’interno della struttura, probabilmente perché la difficoltà delle procedure per i conferimenti li costringe comportarsi così». Via Romagna, secondo il direttore generale, non è l’unico immondezzaio nelle aree della Asl. «All’ospedale Santissima Trinità di Is Mirrionis abbiamo individuato 12 discariche abusive».

Il problema più serio rimane via Romagna. «Per quanto i padiglioni siano sorvegliati – afferma Tidore - all’interno della Cittadella della Salute c’è una strada molto frequentata che collega con la biblioteca di Monte Claro e non abbiamo la possibilità di controllare tutti i mezzi». Quel toner abbandonato da tempo, però, non ha niente a che vedere con persone esterne alla struttura. «Quelle cartucce e quei vecchi computer sono un lascito dell’Azienda ospedaliera universitaria, la competenza per lo smaltimento di tutto ciò che ha a che fare con l’informatica è dell’Ares».

Alle 17,30 Tidore annuncia che «le opere di bonifica sono iniziate e che in pochi giorni saranno concluse».

RIPRODUZIONE RISERVATA