«Ambulanze senza infermieri, soccorso nel caos» 

«Ambulanze ferme a causa della carenza di infermieri o autisti, gestione approssimativa dei presidi che complica il lavoro delle associazioni, carenza di personale, un piano di riorganizzazione territoriale opaco e gravemente critico e il caso delle medicalizzate con i volontari a bordo». L'elenco delle criticità del sistema dell'emergenza-urgenza in Sardegna lo fa il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus, del tutto insoddisfatto delle rassicurazioni fornite dalla dg dell'Areus Simonetta Cinzia Bettelini, che ha annunciato un'interrogazione per verificare la compatibilità delle ultime decisioni prese dall'Areus con le norme e gli standard di sicurezza. In particolare, si dice preoccupato perché in alcuni casi (Muravera ma anche San Gavino, Olbia, Bosa e Carbonia) l'assenza negli equipaggi delle medicalizzate dell’infermiere obbligatorio per motivi di salute ha mandato il sistema di emergenza urgenza nel caos. Per risolvere il problema, l'Areus ha autorizzato la sostituzione con un soccorritore volontario. Ma questo non si può fare, ricorda Agus: «Secondo i decreti ministeriali le ambulanze medicalizzate devono avere un equipaggio composto inderogabilmente da un medico anestesista-rianimatore e un infermiere professionale, oltre ad almeno un soccorritore-autista. Non è possibile sostituire un professionista sanitario con un'altra figura».

