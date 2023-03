Ambulanze, la replica di Areus 

«La sostituzione di un'assenza improvvisa di un componente infermieristico sulle ambulanze è sempre stata garantita dai medesimi profili professionali reperibili». Lo precisa la direzione sanitaria di Areus dopo le polemiche scoppiate perché nell’ultimo periodo, in alcuni casi, le sostituzioni nelle medicalizzate sono state coperte da volontari. L’azienda dell’Emergenza-Urgenza ricorda che «la carenza di personale infermieristico e l’applicazione del contratto hanno limitato questa modalità organizzativa, pertanto, l’integrazione con i soccorritori non sanitari non deve essere interpretata come la sostituzione delle professionalità indicate che rappresentano parte fondamentale nella rete». Areus sottolinea infatti di «non aver emanato alcuna direttiva con finalità sostitutiva di personale sanitario». E precisa che, comunque, «nonostante le difficoltà registrate da tutto il sistema sanitario nazionale e regionale in merito alla mancanza di medici e infermieri, il sistema 118 regge e porta avanti la sua missione».

RIPRODUZIONE RISERVATA